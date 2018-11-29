После 30 ноября нас ждут перемены в динамике доллара и евро

Дмитрий Лемаев, аналитик Forex Club, специально для "Российской газеты":

- Судьба российского рубля будет во многом зависеть от того решения, которое примет в начале декабря на своем заседании ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти.

Не исключено, что будет решено сократить добычу нефти, чтобы избежать переизбытка предложения на рынке. В этом случае начнется рост цен на нефть, что без сомнения позитивно повлияет на курс рубля.

Вместе с тем, в последние дни рубль практически игнорирует подрастающую в цене нефть. Вот и в среду, 28 ноября, он потерял около 20 копеек как к доллару, так и к евро.

Вероятно, участники российского валютного рынка полагают, что нынешний подъем нефтяных котировок не будет долгим и стабильным, так как цена на нефть всего лишь временно корректируется после обвала предыдущих дней. Напомним, что в конце прошлой неделе нефть подешевела сразу на 7 процентов, а баррель марки Brent ушел ниже уровня 59 долларов.

Также давление на рубль оказывают и геополитические факторы. Глобальным риском является так и не разрешенный конфликт между США и Китаем. У инвесторов есть надежда, что некоторые подвижки в решении этого вопроса произойдут на саммите G20, который начнется уже 30 ноября. Участники рынка не исключают, что с этого саммита придут и другие значимые новости.

Вероятно, до конца недели рубль будет выглядеть относительно стабильно и продолжит торговаться в диапазоне 67,2-67,5 против доллара и 75,8-76,2 против евро. На следующей неделе его динамика будет зависеть от тех новостей, которые придут с саммита G20.