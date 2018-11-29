Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина

В США скончался находившийся в заключении гражданин России. Это случилось 24 ноября в штате Вашингтон. Такая информация развещена на странице российского посольства в Соединенных Штатах в Facebook.

"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара (место заключения - Northwest Detention Center)", - говорится в сообщении дипмиссии.

Россиянин, как отмечается, умер в медцентре Св. Джозефа в городе Такома. Дипломаты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.