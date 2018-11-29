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29 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7731 (268)

Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых

Опубликован 29 ноября 2018 г.

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. N 601, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых.

Представление работ должно производиться в соответствии с указанным Положением и Перечнем и образцами документов, прилагаемых к работам на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых, а также требованиями, предъявляемыми к их оформлению (далее - Перечень). Перечень публикуется на сайте "Российской газеты": www.rg.ru.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются лично от представителя авторского коллектива или представителя по доверенности в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, начиная с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 20 февраля 2019 года. Прием работ производится еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.

Телефоны для справок: (495) 629-24-54, (495) 629-82-35, (499)237-50-12.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются.

Представленные материалы авторам не возвращаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2019 ГОДА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

нш.
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