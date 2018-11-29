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29.11.2018 19:14
Рубрика: Экономика

Не пугайтесь он-лайн кошелька

Программа Москвы по повышению финансовой грамотности пенсионеров
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Пожилые люди сталкиваются со многими проблемами, в том числе финансовыми. Повседневная жизнь стремительно заполняется банковскими картами, расчетами через мобильные телефоны, другими гаджетами. Обращение с ними - зачастую неподъемная проблема для пожилых людей. Этим пользуются всякого рода мошенники, навязывающие различные схемы получения благ спомощью новых банковских операций.

Правительство Москвы совместно с Высшей школой экономики разработало программу повышения финансовой грамотности пожилых людей. Программа новаторская. На первом этапе она призвана охватить четыре тысячи человек и обеспечить их финансовую неуязвимость от различного рода проходимцев. В ноябре с.г. проект стартовал сразу в 50 районах столицы с охватом более 1500 человек.

Занятия с пенсионерами и людьми предпенсионного возраста организуются на базе Территориальных центров социального обеспечения. Один курс включает три занятия по два часа каждое. Методика преподавания учитывает специфические особенности слушателей (пожилые люди быстро теряют концентрацию внимания, устают физически и т.д.). Лекции чередуются с играми по теме занятий. Каждому пенсионеру предоставляется рабочая тетрадь со слайдами, в тетрадях предусмотрено свободное место для пометок и записей. На каждой площадке в свободном доступе размещается справочная информация: куда звонить, что делать, как правильно себя вести в той или иной ситуации.

Мероприятия имеют большой успех. Люди, побывавшие на первом занятии, как правило, дальше приводят с собой друзей и знакомых. О популярности программы говорят многочисленные отзывы, которые оставляют слушатели после занятий. "Спасибо за организованные лекции о финансовой грамотности и финансовой безопасности, которые оказались очень полезными и интересными", - написала, например, в своем отзыве Елена Евгеньевна Юшко, проживающая в районе Коломенское.

Опыт Москвы может быть успешно применен другими регионами страны

В планах московского правительства и ВШЭ до апреля 2019 года охватить занятиями все районы столицы - от Зеленограда и Химок до Новой Москвы. Во всех 120 территориальных центрах соцобслуживания будет обеспечен прием пенсионеров для занятий по повышению финансовой грамотности.

Вся эта работа позволит обеспечить всестороннюю помощь лицам пенсионного возраста на постоянной основе и на дальнюю перспективу. Опыт Москвы в этой сфере может быть успешно применен и другими регионами страны, где пенсионеры и люди предпенсионного возраста, так же как и жители столицы, остро нуждаются в повышении своей финансовой грамотности.

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