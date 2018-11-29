Путин исключил из состава Совбеза экс-губернатора Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин в четверг исключил из состава Совета безопасности РФ бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года №715… изменение, исключив из него Полтавченко Г. С.", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Георгий Полтавченко был членом Совета безопасности России с мая 2000 года. В начале октября этого года Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга и предложил ему возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров.