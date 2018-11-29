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Рубрика: Власть

Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о госнаградах. Свыше ста человек получат высокие государственные награды, а также почетные звания и знаки отличия.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин признался, что гордится отечественными космонавтами и спортсменами

Орден Александра Невского будет вручен бывшему пресс-секретарю премьер-министра, заместителю председателя ВЭБ Наталье Тимаковой - "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Космонавт-испытатель Андрей Борисенко получит орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени - "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства".

Заслуги модельера Валентина Юдашкина глава государства отметил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Власть Работа власти Госнаграды Президент
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