Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина

Президент подписал указ о госнаградах. Свыше ста человек получат высокие государственные награды, а также почетные звания и знаки отличия.

Орден Александра Невского будет вручен бывшему пресс-секретарю премьер-министра, заместителю председателя ВЭБ Наталье Тимаковой - "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Космонавт-испытатель Андрей Борисенко получит орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени - "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства".

Заслуги модельера Валентина Юдашкина глава государства отметил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.