Путин не приедет в Польшу на конференцию ООН

Новости

Во Франции женщина угрожает взорвать банк 14:27
Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье 14:27
Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов 14:23
Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина 14:21
В Керчи украинских моряков выписали из больницы 14:18
Главный пристав Омской области арестован по делу о крупной взятке 14:16
Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века 14:16
Анна Попова: Россия остановила рост заболеваемости ВИЧ 14:15
"Амкодор" готов создать в Саратовской области производство сельхозмашин 14:12
Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году 14:09
Меркель хочет сохранить Украину в качестве транзитера газа в Европу 14:09
В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив 14:07
На Кубани несуществующий работник детсада получал зарплату 16 лет 14:04
В Кремле призвали желающих помочь в деэскалации конфликта повлиять на Киев 14:03
Падения Неймара в матче "ПСЖ" с "Ливерпулем" возмутили Клоппа 14:01
Шойгу призвал снимать фильмы про новые подвиги военных, в том числе в Крыму 14:00
Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально 14:00
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива 13:57
Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки" 13:57
В Минске работают над повышением рейтинговых оценок экономики 13:51
Жительница Череповца предстанет перед судом за убийство младенца 13:51
В Сибири полицейского заподозрили в "крышевании" нелегального бизнеса 13:51
Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 13:48
В России стали популярны новые формы занятости 13:46
В Кремле заявили об обеспокоенности законопроектом республиканцев по СНВ 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 13:15
Рубрика: Власть

Путин не приедет в Польшу на конференцию ООН

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин не собирается посетить конференцию ООН по изменению климата в Польше 3 декабря.

В Кремле следили за информацией по выборам в Грузии

"В графике президента нет такого", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также в Польшу на это мероприятие не поедет никто из Кремля. На вопрос, будут ли на конференции чиновники администрации, Песков сказал: "Нет, из представителей администрации президента - нет".

"Возможно, кто-то из правительства, - не исключил пресс-секретарь главы государства. - Предлагаю вам туда адресовать вопрос".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Кремль негативно оценил идею Порошенко призвать корабли НАТО в Азовское море
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В итальянском городе Фьюджи взяты в заложники 20 человек