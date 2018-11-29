Путин не приедет в Польшу на конференцию ООН

Президент России Владимир Путин не собирается посетить конференцию ООН по изменению климата в Польше 3 декабря.

"В графике президента нет такого", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также в Польшу на это мероприятие не поедет никто из Кремля. На вопрос, будут ли на конференции чиновники администрации, Песков сказал: "Нет, из представителей администрации президента - нет".

"Возможно, кто-то из правительства, - не исключил пресс-секретарь главы государства. - Предлагаю вам туда адресовать вопрос".