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29.11.2018 14:21
Рубрика: Власть

Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Центрального штаба ОНФ сообщил о том, что подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера Станислава Говорухина.

"Не могу не вспомнить о человеке, который много сделал для Общероссийского народного фронта, я имею в виду Говорухина Станислава Сергеевича, - сказал глава государства. - Сегодня был подписан указ об увековечении его памяти. Почитаете, увидите, что там предлагается сделать".

Члены Центрального штаба встретили новость аплодисментами.

Фото: Пресс-служба Госдумы
Памятный горельеф Станиславу Говорухину открыли в Железноводске

"Это был очень талантливый, если не гениальный человек, очень светлый, с ярко выраженной гражданской позицией, настоящий патриот нашей Родины", - добавил Владимир Путин.

Напомним, Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня этого года. Он занимал пост сопредседателя ОНФ.

Ранее именем режиссера был назван кинозал в Госдуме, где он до последних дней жизни руководил комитетом по культуре. Кроме того, после обращения ОНФ имя Говорухина решено было присвоить одному из самолетов "Аэрофлота", который поступит в парк авиакомпании в 2020 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Умер режиссер Станислав Говорухин
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