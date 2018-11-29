Россия много сделала для укрепления своей обороноспособности, теперь предстоит второй, не менее важный шаг - добиться такого же прорыва в гражданской сфере. К активному участию в этом процессе президент России Владимир Путин призвал делегатов съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Съезд движения прошел в Москве в четверг. На него съехались около четырех тысяч делегатов со всей страны. Это федеральные и региональные эксперты фронта, активисты и "народные контролеры" из всех регионов страны, представители волонтерских движений, федеральные и региональные журналисты, финалисты конкурса "Лидеры России" и доверенные лица Владимира Путина.

Глава государства отметил, что движение успешно справляется с теми задачами, для которых оно было создано, - организацией общественного контроля за исполнением государственных решений. Эта работа, подчеркнул Путин, подчас требует не только гражданской активности, но и личного мужества, как, например, в борьбе со свалками, которых при содействии ОНФ было закрыто порядка 11 тысяч. "ОНФ справляется с этими масштабными и очень ответственными задачами. Большое вам спасибо!" - сказал он.

"Но это еще, конечно, не все. В известной степени это просто начало. За последние 10-15 лет мы с вами очень много сделали для возрождения армии и флота, оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мы надежно, гарантированно обеспечили безопасность Российского государства", - продолжил президент.

"Но теперь нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный, масштабный, а значит, более сложный шаг. Нужно в гражданских отраслях - промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры - сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны", - заявил Владимир Путин. "Нужно сделать прорыв по всем этим направлениям", - добавил он.

Контроль со стороны общества абсолютно необходим, причем с привлечением как можно большего числа граждан

За последние годы сделано немало, но этого недостаточно, "люди ждут именно кардинальных изменений", а их невозможно добиться без масштабных финансовых вливаний, в том числе из государственных средств, констатировал глава государства. "Ну а если это происходит, то без широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается, добиться этих результатов будет практически невозможно. Это можно будет сделать только с вашим участием", - уверен президент.

Владимир Путин поставил три задачи перед ОНФ. Президент призвал активистов продолжить работу по контролю за органами власти. Контроль со стороны общества "абсолютно необходим", причем с привлечением как можно большего числа граждан, подчеркнул он. Но одного контроля недостаточно, считает он. "Нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление - это поддержка государства", - обозначил президент.

"И третье - прямое участие, ваше участие в выработке прежде всего приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне", - продолжил Путин. "Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе", - пояснил он. "Итак, контроль, поддержка и участие. Без этих направлений сделать будет почти ничего невозможно", - резюмировал российский лидер.

Перед выходом на сцену съезда Владимир Путин пообщался с новым составом Центрального штаба ОНФ. Штаб обновился более чем наполовину - 36 человек. В нем много молодых лиц (если средний возраст членов предыдущего ЦШ составлял 56 лет, то во вновь избранном составе - 49 лет, причем 28% из них - это люди моложе 40 лет). У значительной части - большой опыт работы в социальной сфере, который пригодится для контроля за реализацией национальных проектов. Прежде всего это лидеры некоммерческих организаций и профессиональных сообществ, что еще раз говорит о том, что ОНФ - именно общественная сила. Избрано и новое руководство ОНФ, которое также представляет сферы, связанные с нацпроектами.

Ранее движением руководили три сопредседателя - вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, кинорежиссер и депутат Станислав Говорухин, а также первый вице-президент "ОПОРЫ России" Александр Бречалов. Говорухин ушел из жизни в июне этого года. Бречалов год назад был избран главой Удмуртии. В итоге список сопредседателей изменился полностью, теперь их не трое, а пятеро. Это директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин; руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева; сопредседатель движения "Бессмертный полк", ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, а также гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров. Отметим, что четверо из них были доверенными лицами Путина на президентских выборах.

"Перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги", - отметил Владимир Путин в ходе встречи с новым руководством ОНФ. "Для государства, для общества, для страны, но и для меня, естественно, как инициатора этих программных продуктов очень важно, чтобы все это прошло должным образом. Чтобы мы не "профукали" эти деньги, а добились значимых результатов, чтобы на каждом из направлений были достигнуты прорывные решения", - добавил он.

Новое руководство ОНФ представляет сферы, связанные с нацпроектами

"Постараемся работать нормально, чтобы стыдно не было", - заверил Леонид Рошаль. "Хочу сказать просто: ОНФ - это больше, чем ежик в штанах, мы все же народное око", - продолжил он. "Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду, и не только про хорошее, но и про плохое. И не только говорить, но и предлагать. И не только предлагать, но и доводить до конца. Может быть, поэтому на нас с опаской смотрят, прислушиваются и губернаторы, и ведомства, и министры", - добавил Рошаль.

Владимир Путин поблагодарил руководство движения за проделанную работу и пожелал успеха новому составу Центрального штаба. Также президент сообщил, что подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина. "Это был очень талантливый, если не гениальный человек, очень светлый, с ярко выраженной гражданской позицией, настоящий патриот нашей Родины", - подчеркнул Путин.