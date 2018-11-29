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29.11.2018 16:28
Рубрика: Экономика

Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от терактов

Текст: Айсель Герейханова

Следует значительно повысить защищенность объектов ТЭКа от терактов, техногенных аварий и других потенциальных угроз. Такую задачу Владимир Путин поставил в четверг на расширенном заседании Совета безопасности в Ново-Огарево.

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По словам президента, обеспечить безопасность нужно "за счет качественной подготовки персонала”. Путин поставил задачу наладить строгий контроль за соблюдением всех требований безопасности, малейших технологических нюансов, "которые могли бы привести к неблагоприятному развитию событий, а также совершенствования охраны, регулярного проведения учений и тренировок”.

Путин также указал на необходимость защиты сферы ТЭК от коррупции.

"И, конечно, надо последовательно очищать сферу энергетики от коррупции, всякого рода "серых" схем, от криминальных угроз", - сказал президент на совещании.

Экономика Отрасли Энергетика Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Президент
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