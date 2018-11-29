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29.11.2018 16:23
Рубрика: Власть

Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу определить дополнительные меры поддержки, которые позволят своевременно реагировать на недобросовестную конкуренцию и политическое давление в сфере энергетики.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

"Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭК (топливно-энергетического комплекса, - прим. "РГ") оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов”, - заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности в Ново-Огарево в четверг.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам президента, нужно объективно и всесторонне оценивать потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой.

"И на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят нам своевременно реагировать на такие угрозы", - пояснил глава государства.

Путин также призвал активизировать работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений с участием России, чтобы купировать заявленные угрозы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Энергетика Президент
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