Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу определить дополнительные меры поддержки, которые позволят своевременно реагировать на недобросовестную конкуренцию и политическое давление в сфере энергетики.

"Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭК (топливно-энергетического комплекса, - прим. "РГ") оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов”, - заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности в Ново-Огарево в четверг.

По словам президента, нужно объективно и всесторонне оценивать потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой.

"И на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят нам своевременно реагировать на такие угрозы", - пояснил глава государства.

Путин также призвал активизировать работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений с участием России, чтобы купировать заявленные угрозы.