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29.11.2018 22:10
Рубрика: Экономика

Пруд пруди

Разводить рыбу африканцев научат ученые из Астрахани
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Специалисты Астраханского государственного технического университета (АГТУ) начали разработку для Эфиопии Центра развития рыболовства и аквакультуры.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, для российских вузов, ориентированных на практические разработки, подобный экспорт технологий в будущем может стать одним из основных источников дохода. Причем дохода "долгосрочного" - ведь помимо прямой прибыли от продажи высокотехнологичных продуктов они получают клиентов, которые много лет будут консультироваться у российских же специалистов, присылать сюда своих сотрудников на обучение и так далее.

Центр аквакультуры будет расположен на самом крупном пресном водоеме Эфиопии - озере Тана. За четыре года российские специалисты должны организовать комплексные конкурентоспособные производства прудовой рыбы и ее переработки. При этом власти хотят поставить на "научные рельсы" и обычный промышленный лов рыбы - для этого ученые Института проблем экологии и эволюции РАН изучают естественную экосистему озера Тана. В ближайшие месяцы они обследуют озеро, изучат его фауну и затем на основе этих данных до конца 2019 года также представят местным властям наиболее эффективные хозяйственные решения.

Опрошенные "РГ" эксперты высоко оценивают перспективы астраханской разработки и считают, что университет может на ней неплохо заработать.

Фото: Пресс-служба ГК "ЭФКО"
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- На базу АГТУ работает его старейший институт - Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования с уникальной научной школой. Например, подготовка инженерных кадров по промышленному рыболовству ведется в Астрахани с 1930 года.

Здесь разрабатываются технологии, которые я бы назвал вполне конкурентоспособными в мировом масштабе, - говорит редактор Национального аграрного агентства ROSNG Дмитрий Беляев. - Российскую систему образования нередко критикуют за ее якобы "оторванность" от реальных запросов бизнеса. И тем интереснее видеть проекты, которые сразу же реализуются на практике, при этом на международном уровне.

Обучение специалистов из Эфиопии будет проходить на базе Университета сельского хозяйства (Bahir-Dar University College of Agriculture and Environmental Sciences) и политехнического колледжа (БДКП) в городе Бахр-Дар на северо-западе Эфиопии (как раз на побережье озера Тана). Эксперты АГТУ уже подготовили пять учебных планов по экологии, аквакультуре, переработке рыбы и кормов, а также по промышленному рыболовству. За основу взяты ведущие российские наработки, хотя они и были серьезно адаптированы к местным условиям. Россия также подготовит несколько преподавателей по каждой из программ, а они, в свою очередь, обеспечат необходимыми знаниями местных специалистов.

Основная проблема - убедить бизнес купить и внедрить новую технологию, доказав ее эффективность

Эксперты ООН по промышленному развитию подтверждают, что Эфиопия имеет большое число природных и искусственных водоемов, которые имеют большой потенциал для производства товарной рыбы. Планируется, что при помощи русских специалистов в африканской глубинке к 2021 году будут созданы целые производственно-сбытовые цепочки, которые смогут быть конкурентными не только на внутреннем, но и на локальном международном рынке. Проект даже в его нынешнем, первоначальном виде позволит создать около 3500 новых рабочих мест для рыболовов озера Тана и для мелких предприятий по переработке рыбы.

Астраханцы вообще имеют хороший опыт внедрения аквакультурных технологий в жизнь, отмечает Дмитрий Беляев. Например, недавно здесь запустили цех по промышленному производству австралийских раков и гигантских креветок. Эти животные обитают в теплых морях и океанах, поэтому раньше считалось, что разводить их в России невозможно. Однако теплый южный позволяет дорастить малька до товарной массы за четыре месяца в открытых водоемах, доказали астраханцы. В прошлом году местное фермерское хозяйство выпустило первую "пробную" партию ракообразных. А через два года объем производства планируется нарастить до 80 тонн.

Фото: depositphotos.com
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- Основная проблема заключается в том, чтобы убедить бизнес купить и внедрить какую-либо технологию. Но если это происходит, и технология доказывает свою эффективность, продвигать ее на рынке становится гораздо проще. Поэтому проект в Эфиопии ценен в первую очередь с точки зрения "пиара", ведь он показывает всему миру, насколько выгодны российские разработки. По нашим данным, интерес к проекту в Эфиопии проявляют и некоторые другие африканские страны. Так что не исключено, что это только начало "экспансии" российских аквакультурных технологий , - резюмирует Беляев.

Как рассказали "РГ" в самом вузе, у них имеются разработки и по другим направлениям аквакультуры. Во время обучения студенты проходят практику на рыбоводных заводах, карповых хозяйствах, в заповедниках, экологических и научных центрах, а также в крупнейших НИИ рыбного хозяйства России. Они изучают промышленное направление выращивания осетровых, лососевых, сомовых, карповых и аквариумных рыб, ракообразных, моллюсков на высокоинтенсивных предприятиях. Все это потом изучается и отрабатывается в стенах вуза.

Экономика АПК
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