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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Работа - огонь

Столичных байкеров пригласили тушить пожары
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7731 (268)
Байкеров пригласили на работу в Пожарно-спасательный центр Москвы. Новые вакансии открылись, так как расширяются мотоотряды - мобильные подразделения, которые первыми приезжают на место крупных ДТП.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, мотоциклетных подразделений в городе пока всего два. Одно - в ТинАО, другое - в "Москве-Сити". Байк едет гораздо быстрее пожарной машины, поэтому зачастую именно пилоты приходят на помощь первыми. Спасательный мотоцикл чем-то похож на мотороллер для доставки пиццы. Но сзади у него ящик не для еды, а для гидравлического инструмента и медицинских принадлежностей. Да и по мощности это далеко не мотороллеры - мотоциклы-иномарки с сильными "движками". И конечно, они выделяются раскраской и едут с "мигалками".

В Москве произошел пожар на топливном складе

Основная задача мотоспасателей - помочь водителям выбраться из искореженных машин. Вся техника для этого есть. На борту у байкера - и громадный баллон-огнетушитель. С крупным пожаром он вряд ли справится, но сбивать пламя с машины до приезда цистерны способен. За теплый сезон 2018 года мотоциклисты спасли более 50 человек. Отряд решили расширять. В предстоящем году, по данным портала столичной мэрии, для мотоотряда купят еще 22 мощных байка. Осталось набрать 160 пилотов. Они будут не только ездить на ДТП и пожары, но и смотреть за безопасностью около рек и прудов. Для них приобретут байки эндуро-класса для бездорожья. Новые отряды появятся в поселке Внуково, на Тестовской улице, в Зеленограде и на Лебедянской, 35. Узнать подробнее о трудоустройстве можно в отделе кадров Пожарно-спасательного центра. 8(495)414-51-65. Байкерам будут рады, но им придется учиться работе спасателей. Ведь мотоотряд работает только в теплый сезон. В остальное время года его бойцы войдут в штатные подразделения спасательных служб.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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