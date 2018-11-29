Какими подвигами отметился Казанова в Венеции, свободная любовь в эпоху НЭПа, спектакль из песка - все это на юбилейной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая продолжает работу в Центральном доме художника.

Презентация книги Марии Элькиной "Архитектура. Как ее понимать". 30 ноября, 12.00. Литературное кафе, зал 13.

Как создать архитектурный шедевр? Что могут рассказать о здании его формы? Почему некоторые города так узнаваемы? Об этом расскажет известный критик Мария Элькина. Ее новая книга "Архитектура. Как ее понимать" посвящена тому, как в разные эпохи общество отвечало на эти вопросы. Издание проиллюстрировано графикой Сергея Чобана - человека, который основал архитектурное бюро Speech, а также спроектировал башни "Федерация" и Neva Towers в Москва-Сити.

После лекции журналист проведет автограф-сессию.

Дмитрий Быков. Презентация антологии "Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е". 1 декабря, 15.00. Зал ДНК.

Новая книга писателя - составленный им сборник литературных произведений эпохи НЭПа: времени свободной любви, несбывшихся надежд и возврата к прошлому. Коллекция из двадцати текстов, показывающих, как из разочарования в большевистской революции родилась революция сексуальная и мания смерти как высшей формы гедонизма. Список авторов включает в себя не только таких классиков, как Владимир Маяковский, Андрей Платонов, Евгений Замятин, но и писателей, чьи имена остались только в глубинах подшивок старых журналов.

Выставки: "Где искать Элену Ферранте?" и "Детская иллюстрация. Итальянское мастерство".

В этом году Италия стала почетным гостем ярмарки. Специально для нее организаторы разработали концепцию "Итальянский квартал", включающую в себя несколько тематических программ. Посетителям Non/fiction расскажут о культуре страны через призму ключевых мифологем: моря, людей, еды и, конечно, истории.

Помимо литературных событий на ярмарке пройдут сразу две выставки, посвященные Италии. Первая из них посвящена тетралогии Элены Ферранте "Моя гениальная подруга". Фотограф Оттавио Селлитти устроит зрителям экскурсию по Неаполю, каким он предстает на страницах ее романов - прекрасным, суровым и стойким к ударам судьбы.

Вторая же выставка представляет собой экспозицию, собравшую 60 оригинальных работ от восемнадцати самых талантливых и известных итальянских художников детской литературы.

Большой детективный тур "Тревизо-Венеция-Флоренция - тонкая красная линия". Участвуют: Фульвио Эрвас, Маттео Струкул и Марк Иннаро. 2 декабря, 16.00. Зона семинаров N1, Зал 8.

Интриги Медичи во Флоренции. Похождения Казановы в Венеции. Тайны расследования в Тревизо и других городах северо-востока Италии. Как место действия определяет главного героя и как жанр детектива помог вдохнуть новую жизнь в итальянскую литературу - обо всем этом журналист Марк Иннаро расспросит писателей Метто Струкула и Фульвио Эрваса.

Международная Программа иллюстраторов "ДНК книги". 1-2 декабря. Зал ДНК.

В этом году программа, посвященная иллюстрации, впервые в истории выставки будет продолжаться два дня. С раннего утра до позднего вечера ведущие мастера книжной графики - Игорь Олейников, Алессандро Санна, Риёко Икэда - будут вести лекции, мастер-классы, творческие встречи и рассказывая о своих работах, лучших проектах и любимых книгах.

Для посещения событий нужна предварительная регистрация.

Презентация специального номера журнала "Иностранная литература" - Литва 100. 1 декабря, 13:30. Литературное кафе, Зал 13.

В рамках программы "Балтийского дня" зрителям представят специальный выпуск журнала, посвященный 100-летию независимости Литвы. Его страницы знакомят с литературой, созданной в Литве современной и Литве довоенной, почти незнакомой российскому читателю.

Спектакль "Прогулка с драконом". 2 декабря, 13.00. Киноконцертный зал.

Кстати, если вы решили прийти на ярмарку с детьми, не пропустите представление по сказке Якова Миркина, исполненное в необычном стиле песочной анимации. Вместе с актрисой Екатериной Шефер и чтецом Сергеем Захаркиным юные зрители отправятся в волшебную страну, где рождаются драконы, а дети летают на птицах и спасают целые города.

Вход по билетам.

Если вы решили прийти на ярмарку с детьми, не пропустите представление по сказке Якова Миркина, исполненное в необычном стиле песочной анимации

Спектакль "Пес не тот". 1 декабря, 12.00. Зал 25.

Еще одно представление для детей по одноименной книге Роба Биддальфа - про пса, не похожего на других. Главный герой сказки решает обойти весь белый свет, чтобы найти для себя место, и понять, как хорошо на самом деле выделяться из толпы. Спектакль интерактивный, так что ваши дети принять в нем активное участие. А самого Рода Биддальфа можно будет встретить в 14.30 в зоне для автограф-сессий и на следующий день в 10.20 в зале ДНК, где он будет выступать в рамках программы иллюстраторов.

Дмитрий Глуховский. Сторителлинг новой эпохи. 1 декабря, 20.00. Зона семинаров N2, зал 2.

Создатель вселенной "Метро 2033" расскажет о том, как традиционная литература в современном мире оказалась вытеснена на обочину массовой культуры - и как сторителлинг возродился в виде сериалов, подкастов и социальных сетей.

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Полная программа non/fictioN20 доступна на официальном сайте ярмарки www.moscowbookfair.ru.