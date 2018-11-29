Два человека пострадали при взрыве газа под Курском

Два человека получили ожоги первой и второй степеней во время взрыва бытового газа в городе Железногорск Курской области.Как сообщили в ГУ МЧС по региону, хлопок раздался накануне ночью, на место происшествия тут же выехали спасатели, пожарные и медики.

На первом этаже пятиэтажки выбило стекла в квартире, которая и стала эпицентром взрыва. Специалисты стали искать другие повреждения в здании.

Оказалось, что несущие конструкции остались целы, как и коммуникации, и в ГУ МЧС сделали вывод: жильцы этого дома могут оставаться в своих квартирах.

В настоящее время пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, а эксперты выясняют причины взрыва.