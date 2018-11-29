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29.11.2018 22:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И вот она нарядная

Елка на Соборную площадь Кремля приедет из Подмосковья
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7733 (270)
Главную новогоднюю ель страны привезут в Кремль из Подмосковья. На сей раз - из Щелковского района.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как украсили новогоднюю елку на Манежной площади

Живые ели на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. Только несколько раз - с 2001 по 2004 год - из-за сильных морозов приходилось ставить искусственные деревья. С 2007 года все ели - из Подмосковья. В прошлом году, например, дерево приехало из Домодедова. Требования к кремлевской елке не меняются уже много лет: высота 27-30 м, от 60 см диаметр и почтенный - от 95 лет - возраст. И еще одно условием являются хорошие подъездные пути к месту, где растет лесная красавица, чтобы при ее вывозе в Москву не пришлось вырубать пол-леса. "Ели, найденной в Щелковском районе, 100 лет, высота ее 27 м, диаметр - 60 см", - рассказала вчера журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Она добавила, что дерево будет доставлено в Москву 18 декабря, а уже 26-го украшенная по всем правилам новогодняя ель предстанет перед первыми гостями череды детских праздников, которые продлятся почти до середины января. Их посетят дети со всех федеральных округов, а также из Абхазии и Южной Осетии.

Кстати

- На Соборной площади Кремля новогодняя ель стоит три недели. Затем ее отдают на переработку. Из главной елки страны уже делали клюшки, которые достались юным хоккеистам из Подмосковья, шахматы, скворечники и кормушки для птиц. А из того дерева, что украшало площадь в прошлом году, обещали сделать волшебный новогодний посох для Деда Мороза, который он должен носить с собой в предстоящие праздники.

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