Губернатор Алексей Островский провел прием граждан

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной администрации Смоленской области. Присутствующие заместители губернатора, руководители профильных департаментов и главы муниципальных образований давали необходимые пояснения и комментарии по каждой проблеме, поднятой заявителями.

Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации областного центра. В частности, смоляне обращались к губернатору по вопросам ремонта дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний и пр. При этом, стоит напомнить, что Алексей Островский неоднократно обращал внимание главы города на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений президента Российской Федерации, касающихся, в том числе, передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства - экономически неэффективных МУПов - частным операторам на основе концессионных соглашений и реализации приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды".

К губернатору обратился смолянин Виталий Прохоров с просьбой об оказании содействия в обустройстве тротуаров по улице Пригородная. По словам заявителя, он неоднократно обращался по данному вопросу в администрацию города, однако, заинтересованности в решении проблемы городские власти так и не проявили. "Я живу на проспекте Гагарина. Вынужден часто ходить по Пригородной, но там, на участке примерно 70-80 метров, вообще тротуара нет ни с одной стороны. Мое обращение в администрацию города рассмотрено формально. Человек, который меня принимал в городском управлении дорожного хозяйства и строительства сказал следующее: "Ну что Вы хотите? Там частный сектор". Будто там живут люди другого сорта. Кроме недоумения от такого ответа, у меня не было никаких эмоций. Я записался на прием к мэру Смоленска, два с половиной месяца ждал, так и не попал. Принял меня его заместитель Шкода, который разговаривал со мной в каком-то шутливом тоне, и в результате сказал, мол, когда будет дорога, тогда и построим вам тротуар. Настолько формальный ответ. Они даже не собираются рассматривать этот вопрос. И когда я выходил от Шкоды, то сказал с досадой, дескать, правильно говорят, что к вам бесполезно ходить, он ответил: "Это смотря с чем приходить". Я как-то не понял этого комментария - или надо что-то им принести? Поэтому, Алексей Владимирович, только на Вас вся надежда", - рассказал Виталий Прохоров.

Выслушав заявителя, губернатор заявил: "Конечно, это безобразие, что руководитель муниципального образования не встречается с населением лично, не ведет прием граждан, а переадресовывает эту работу на подчиненных. Это напрямую противоречит поручениям и установкам нашего Президента на максимальное общение с людьми. Это что касается формы. А что касается сути - Владимир Иванович (Шукалов, начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству), необходимо включить данный объект в план мероприятий на 2019 год. Надо ответить на ожидания людей. Первое - это центр города. Второе - все люди у нас равны. Если этого не понимает городская администрация и ее руководитель, то это просто нонсенс. Помимо того, что людям просто нужно комфортно жить, есть еще вопросы элементарной безопасности. Поэтому я даю Вам заверение, Виталий Васильевич, что в 2019 году мы поправим сложившуюся ситуацию и тротуар на улице Пригородная обустроим".

Также на прием к Алексею Островскому пришла жительница областного центра Ирина Бикелис, обратившая внимание на ненадлежащее обеспечение освещения по улице Первомайская. Она, в частности, рассказала, что два года назад здесь менялись линии электропередачи, и это, безусловно, стало большим плюсом для жителей домов, расположенных на улице - у смолян перестала выходить из строя бытовая техника, зачастую - достаточно дорогостоящая, например, газовые котлы. "Люди вздохнули с облегчением, но стало темно на улице. Говорят, нам забыли провести вторую линию. И вот мы - молодежь, дети, старики - ходим с фонариками, освещаем себе дорогу мобильными телефонами. Это в 2018 году! Обращалась в администрацию города трижды. В ответ приходили отписки, что решением моего вопроса занимается "Корпорация Ледтехнолоджи" из славного города Барнаула, который находится в шести тысячах километров от Смоленска. Не знаю, чем они нам могут помочь. Потом городские власти в очередной раз пообещали, что в октябре точно проведут провода и появится уличное освещение. Но светлого будущего не случилось", - поделилась проблемой смолянка.

Алексей Островский так прокомментировал сложившуюся ситуацию: "В преддверии сегодняшнего приема граждан я совместно с курирующим заместителем и начальником профильного департамента предметно изучил данный вопрос. По моей информации, администрация города полностью игнорирует обращения электросетевой компании "МРСК Центра" по тем вопросам, которые находятся в ее компетенции. Мы будем пытаться найти возможность повлиять на ситуацию. Я рассчитываю, что в 2019 году мы сможем решить этот вопрос".

Еще одно обращение на приеме граждан касалось к бездействию управляющей компании. В частности, Анна Егорова рассказала главе региона о необходимости ремонта подъездов в многоквартирном доме № 13 по ул. Ново-Краснофлотская, который на протяжении длительного времени обещает выполнить руководство "Жилищника": "С прошлого года я пытаюсь добиться косметического ремонта подъездов в нашем доме, и на свою первую заявку - 2017 года - я получила ответ, что ремонт сделают в 2018 году. Наступил октябрь, ремонта так и не было, поэтому я записалась на прием к главе города. И только тогда мне позвонили из "Жилищника" и сказали, что уже на следующий день начнут ремонт. Ремонт и в самом деле выполнили, но в порядок привели только три подъезда из шести. Просим сделать остальные, нам отвечают: "Нет, делать не будем!". Зачем нам тогда "Жилищник", который сам не видит, в каком состоянии подъезды, и ждет наших заявлений?".

Прокомментировать сложившуюся ситуацию глава региона попросил и.о. начальника главного управления "Государственная жилищная инспекция Смоленской области" Елену Печкурову: "Елена Михайловна, какие у нас есть рычаги для понуждения муниципального предприятия "Жилищник" к тому, чтобы они отремонтировали все подъезды многоквартирного дома №13 по улице Ново-Краснофлотской, а не половину из них?". Начальник профильного органа исполнительной власти заявила, что инспекция может провести внеплановые проверки и выдать предписания с очень короткими сроками их исполнения.

"Я прошу Вас под руководством моего профильного заместителя провести эту работу, чтобы в 2019 году в весенне-летний период все подъезды многоквартирного дома были полностью отремонтированы", - поручил Алексей Островский. Обращаясь к заявительнице, Губернатор отметил: "Анна Владимировна, поможем Вам и Вашим соседям в 2019 году. Спасибо за Вашу активную гражданскую позицию!".

В ходе приема Алексей Островский выслушал и других граждан, обратившихся к нему за помощью и содействием. По итогам рассмотрения заявлений Алексей Островский дал конкретные поручения своим подчиненным, чтобы все проблемные вопросы, поднятые смолянами, были решены в максимально сжатые сроки.

"Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, - очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию.