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29.11.2018 21:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Jah Khalib презентует в Москве альбом "E.G.O"

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Jah Khalib. Презентация альбома "E.G.O". Москва, Ледовый дворец "Мегаспорт", 1 декабря, 20.00
Электронные лупы, низкий голос, появляющийся в аранжировках дудук - Jah Khalib считается лидером романтического R&B СНГ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Электронные лупы, низкий голос, появляющийся в аранжировках дудук - Jah Khalib считается лидером романтического R&B СНГ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Электронные лупы, низкий голос, появляющийся в аранжировках дудук - Jah Khalib считается лидером романтического R&B СНГ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Редкий R&B- и хип-хоп-исполнитель, который и клипы снимает как умное и драматическое кино, и восточную культуру очень стильно соединяет с модными ритмами, да и сдержанной мужественной лирикой магически и харизматично оттеняет прозу повседневной жизни. Его новый альбом "E.G.O" - о добре и зле.

Электронные лупы, низкий голос, порой появляющийся в аранжировках армянский народный инструмент дудук - именно Jah Khalib считается сегодня лидером романтического R&B СНГ. А его треки "Медина" и "Лейла" уже несколько месяцев в лидерах отечественных хит-парадов. Но сольный концерт в таком большом зале, как вмещающий 14 тысяч зрителей "Мегаспорт", у рэпера, которого на самом деле зовут Бахтияр Мамедов (он родом из Казахстана), состоится впервые. Jah Khalib выступает с полновесным электрическим составом - гитара, "живые" ударные, инструменталист, отвечающий за электронику и лупы, а одновременно и диджей с вертушками.

Фото: REUTERS
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Толк в музыке Jah Khalib знает - он профессиональный музыкант, учился в музыкальной школе по классу саксофона, да и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Поэтому на музыке никогда не экономил.

Подготовка к клипу "Медина" этого любящего историю рэпера, например, продолжалась восемь месяцев, а снимали его два дня под Алма-Атой. И некоторые планы, например, сцену боя с кочевниками - за три дубля. Зато получилось небольшое историческое кино. Ритмичное, эпическое и колоритное, немного мистичное...

При этом одной из целей себе Jah Khalib помимо карьеры ставит еще и открытие сети школ в небольших поселках (где этих школ сейчас нет). Возможно, и с расширенным изучением музыки. За что его тоже нельзя не зауважать.

Jah Khalib, второй после Скриптонита рэпер из Казахстана, покоривший российскую аудиторию, причем у обоих внушительный словарный запас, образность русского литературного языка, любовь к метафорам. Глубокий, не суетный, мужественный голос и качественные, ритмичные, лирические треки привлекают на концерты большую аудиторию. Сам Jah Khalib с гордостью говорит в интервью, что его отец - кавказец (папа у музыканта азербайджанец, а мама - казашка). Вот и в песнях артиста эмоции, гордость, пылкость и внутреннее спокойствие очень самобытно и органично сочетаются с хлесткими хип-хоп-ритмами.

Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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