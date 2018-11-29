Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак

Новости

Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году 16:46
Суд решит вопрос отстранения от должности главы саратовского ГУ МЧС 16:44
Стоит ли закрывать пивные в жилых домах 16:34
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от терактов 16:28
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов 16:28
Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина 16:26
Пилотов правительственных лайнеров в Японии хотят проверять на алкоголь 16:25
Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку 16:23
У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик 16:21
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
В Австрии полиция разыскивает похитителей картины Ренуара 16:14
Ученые разгадали, почему в эпидемии чумы выживали крысы 16:14
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта 16:08
Nissan Murano получил грозную внешность 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак

Текст: Иван Пышечкин

Дополнительную защиту установят на новой канатной дороге в Москве после хакерской атаки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал мэр.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как будут развиваться канатные дороги в Москве

Градоначальник также отметил, что угрозы в киберпространстве распространены в современном мире.

Хакерская атака на серверы Московской канатной дороги была совершена в среду 28 ноября, после чего канатка была закрыта. 29 ноября дорога также закрыта для пассажиров из-за проведения тестовых работ после сбоя.

Ранее представитель Московской канатной дороги Николай Диваков рассказал радиостанции "Говорит Москва", что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и что полиция уже установила личность хакера и теперь ведет следственные действия. Однако в пресс-службе ГУ МВД Москвы "РГ" сообщили, что им такая информация не поступала.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже