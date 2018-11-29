Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак

Дополнительную защиту установят на новой канатной дороге в Москве после хакерской атаки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал мэр.

Градоначальник также отметил, что угрозы в киберпространстве распространены в современном мире.

Хакерская атака на серверы Московской канатной дороги была совершена в среду 28 ноября, после чего канатка была закрыта. 29 ноября дорога также закрыта для пассажиров из-за проведения тестовых работ после сбоя.

Ранее представитель Московской канатной дороги Николай Диваков рассказал радиостанции "Говорит Москва", что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и что полиция уже установила личность хакера и теперь ведет следственные действия. Однако в пресс-службе ГУ МВД Москвы "РГ" сообщили, что им такая информация не поступала.