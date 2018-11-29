Новости

Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году 16:46
Суд решит вопрос отстранения от должности главы саратовского ГУ МЧС 16:44
Стоит ли закрывать пивные в жилых домах 16:34
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от терактов 16:28
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов 16:28
Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина 16:26
Пилотов правительственных лайнеров в Японии хотят проверять на алкоголь 16:25
Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку 16:23
У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик 16:21
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
В Австрии полиция разыскивает похитителей картины Ренуара 16:14
Ученые разгадали, почему в эпидемии чумы выживали крысы 16:14
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта 16:08
Nissan Murano получил грозную внешность 16:08
В Израиле редкий артефакт эпохи неолита спасли от "черных копателей" 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 16:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году

Текст: Михаил Визель
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 1 по 6 июня 2019 года. Об этом в ходе ярмарки Non/fiction рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Во второй день работы фестиваля Non/fiction в ее стенах прошло заседание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российский Федерации. Этот орган был создан в начале 2016 года, путем преобразования Оргкомитета по проведению Года Литературы в России: его председатель Сергей Нарышкин заметил, что годовая программа закончилась, а проблемы, к решению которой представительное собрание государственных мужей и деятелей культуры приступило, остались - и его коллеги поддержали решение продолжить работу еще как минимум на два года, 2016-2018.

ТОП-10 книг ярмарки Non/fiction

И вот сейчас пришло время подводить итоги этой работы и обозначать перспективу.

Открывая "выездное заседание", Сергей Нарышкин напомнил главное, что было сделано за четыре года: книжный фестиваль "Красная площадь" стал постоянным, выпущены три внушительных тома антологии "Литература народов России" - поэзия, детская литература, проза, и ведется работа над четвертым - драматургия. Осуществляются разнообразные программы поддержки молодых читателей и писателей - от обретшего всероссийский размах конкурса юных чтецов "Живая классика" до поддержанных Оргкомитетом семинаров Фонда Филатова для молодых писателей, известных как "Липки", хотя они давно вышли за пределы этого подмосковного пансионата. Сергей Нарышкин особо подчеркнул, что исследования показали: наибольшим спросом у российских читателей пользуются книги для детей и историческая литература, в том числе художественная, и необходимо поддерживать именно эти направления.

Фото: Николай Бодрихин "ЖЗЛ. Анатолий Александров"
Вышла в свет книга о жизни выдающегося ученого Анатолия Александрова

Глава Роспечати Михаил Сеславинский в свою очередь подтвердил: в 2019 году книжный фестиваль "Красная площадь" состоится 1-6 июня (то есть - шесть дней, с субботы по четверг), средства на это заложены в бюджет.

Заложены также 30 миллионов рублей на реализацию первого этапа программы поддержки детского и юношеского чтения. Поддерживаются молодые авторы, путем организации форумов молодых писателей - на них подан свыше 300 заявок из регионов.

Решается также вопрос о запуске онлайнового ресурса программы поддержки национальных литератур.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже