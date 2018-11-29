Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 1 по 6 июня 2019 года. Об этом в ходе ярмарки Non/fiction рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Во второй день работы фестиваля Non/fiction в ее стенах прошло заседание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российский Федерации. Этот орган был создан в начале 2016 года, путем преобразования Оргкомитета по проведению Года Литературы в России: его председатель Сергей Нарышкин заметил, что годовая программа закончилась, а проблемы, к решению которой представительное собрание государственных мужей и деятелей культуры приступило, остались - и его коллеги поддержали решение продолжить работу еще как минимум на два года, 2016-2018.

И вот сейчас пришло время подводить итоги этой работы и обозначать перспективу.

Открывая "выездное заседание", Сергей Нарышкин напомнил главное, что было сделано за четыре года: книжный фестиваль "Красная площадь" стал постоянным, выпущены три внушительных тома антологии "Литература народов России" - поэзия, детская литература, проза, и ведется работа над четвертым - драматургия. Осуществляются разнообразные программы поддержки молодых читателей и писателей - от обретшего всероссийский размах конкурса юных чтецов "Живая классика" до поддержанных Оргкомитетом семинаров Фонда Филатова для молодых писателей, известных как "Липки", хотя они давно вышли за пределы этого подмосковного пансионата. Сергей Нарышкин особо подчеркнул, что исследования показали: наибольшим спросом у российских читателей пользуются книги для детей и историческая литература, в том числе художественная, и необходимо поддерживать именно эти направления.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский в свою очередь подтвердил: в 2019 году книжный фестиваль "Красная площадь" состоится 1-6 июня (то есть - шесть дней, с субботы по четверг), средства на это заложены в бюджет.

Заложены также 30 миллионов рублей на реализацию первого этапа программы поддержки детского и юношеского чтения. Поддерживаются молодые авторы, путем организации форумов молодых писателей - на них подан свыше 300 заявок из регионов.

Решается также вопрос о запуске онлайнового ресурса программы поддержки национальных литератур.