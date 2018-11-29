Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта

В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.

Это произошло впервые с декабря прошлого года и стало фактором, дополнительно стабилизирующим внутренний рынок топлива, следует из материалов, представленных заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Так, с каждого проданного в России литра Аи-92 компании в Центральном федеральном округе зарабатывают более четырех рублей. Таким образом, Минэнерго констатирует восстановление маржинальности заправочного бизнеса до уровня 2014 года.

Кроме того, в ноябре нефтекомпании нарастили производство бензина на 2,4 процента к тому же периоду прошлого года, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, а отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 5,3 процента. Протоколом совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по обоим показателям была установлена цель в размере трехпроцентного роста. По дизелю производство выросло на 2,9 процента, отгрузка - более чем на десять процентов.