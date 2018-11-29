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29.11.2018 22:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вдоль по Мытной

Студенты показали, каким видят будущее рабочих поселков
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7733 (270)
Какими в XXI веке могут быть рабочие поселки, которые в прошлом строились для заводчан и военных, а в наше время пытались снести? Ответ дали студенты столичных вузов. Свои проекты начинающие реставраторы и архитекторы презентовали на молодежном форуме "Наследие".
Рабочие поселки должны стать частью городской среды. Часть из них превра- тится в творческие кластеры, а другие войдут в туристические маршруты. Фото: Пресс-служба Москомнаследия Рабочие поселки должны стать частью городской среды. Часть из них превратится в творческие кластеры, а другие войдут в туристические маршруты. Фото: Пресс-служба Москомнаследия
Рабочие поселки должны стать частью городской среды. Часть из них превратится в творческие кластеры, а другие войдут в туристические маршруты. Фото: Пресс-служба Москомнаследия

Конструктивистские поселки в Москве появились в 20-х годах прошлого века. Пытаясь решить жилищную проблему, советы строили быстро и много, в дома селили работяг с фабрик и заводов, военных и творческую интеллигенцию. Поселения не раз перестраивались,постепенно теряли историческое лицо. В наши дни рабочие поселки потеряли и свое предназначение - многие предприятия закрылись, некоторые жильцы переехали, дома начали обживать новые люди. Стали всплывать и предложения об их сносе. Организаторы форума "Наследие" предложили студентам пошевелить мозгами и подумать о будущем поселений. Набралось шесть команд - сборная "солянка" из четырех вузов: Московского государственного строительного университета, Московского архитектурного института, Российского экономического университета имени Плеханова и Высшей школы экономики.

Фото: Юрий Лепский/РГ
Кто определил облик советских театров и домов культуры

На суд жюри было выдвинуто 6 работ. Не исключено, что они будут реализованы. Лучшим эксперты посчитали проект реконструкции поселка Дангауэровка - рядом с "Авиамоторной". Его предлагают превратить в творческий кластер: на первых этажах зданий открыть студии и школы, проводить там лекции и мастер-классы. А в скверах - выставки и фестивали. Изюминка проекта - пешеходный зеленый мост, соедияющий поселок с соседним районом, отрезанным железнодорожными путями. Поселок же на Мытной, по задумке авторов, должен стать притягательным для горожан. Там может быть организован туристический маршрут, с "ядром" в поселке. Например, есть идея открыть здесь музей эпохи конструктивизма и обустроить для экскурсий жилую ячейку образца 1925 года. Ратуют молодые архитекторы за возвращение исторической справедливости - восстановление былых фасадов и планировки дворов. Хотят оживить и поселок Буденновский. По мнению ребят, тут нужно обустроить пешеходные площади, открыть музейный комплекс, посвященный истории района, а подземный бункер отдать под библиотеку и фитнес-центр. Нуждается в реставрации и Усачевка, что в районе станции метро "Спортивная". Ее жители жалуются на темные и сырые дворы. Начинающие урбанисты нашли нестандартное: разместить на крышах домов светоотражающие элементы, которые перенаправят солнечный свет на детские площадки и общественные пространства. Проект реконструкции поселка Дубровка поддержали и гости форума, и глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По задумке студентов, район должен стать новым модным местом Москвы. Кристина Артамонова, например, из плехановки, считает необходимым вернуть поселку единый стиль. Пешеходные дорожки, больше зелени, парковочных мест и магазинов.

Прямая речь

Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы:

- Конструктивизм - одна из визитных карточек нашей страны и столицы. Есть распространенный миф, что такие памятники не пригодны для реставрации, что это эпоха, с которой надо расстаться. Но мы уверены, что эти здания нужны и интересны. Эта архитектура будет жить дальше.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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