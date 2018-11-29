"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы

В столице подведены итоги ежегодного конкурса "Информируем из первых рук" среди окружных и районных СМИ.

Традиционно в нем участвуют множество изданий. Они состязаются на право быть признанной "лучшей окружной газетой", "лучшим интернет-ресурсом окружной газеты", "лучшей интернет-газетой района", "лучшей фотоработой о жизни города", "лучшей авторской публикацией о жизни города" и "лучшим видеоматериалом о жизни города".

Оценивают работы эксперты рабочей группы и члены городской комиссии с участием Союза журналистов Москвы по итогам представленных изданиями публикаций и на основе анализа их присутствия в интернете.

Победителем в номинации "Лучшая окружная газета" стала газета "Москва. Центр", 2-е и 3-е места заняли "Новые округа" и "Москва. Северо-Запад" соответственно.

В номинации "Лучший интернет-ресурс окружной газеты" наивысшую оценку получил портал "Звездный бульвар".