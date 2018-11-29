Москвичка разбила банку об сына-школьника

Жительница Москвы травмировала сына, кинув в него стеклянную банку. ГСУ СК столицы начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям источника в правоохранительных органах, о происшествии стало известно от врачей "скорой помощи". Медики прибыли на вызов в один из домов на востоке столицы. У 11-летнего школьника были сильные порезы. При этом мать сообщила врачам, что сын случайно упал на стеклянную банку. Врачи передали информацию в полицию.

К счастью, жизнь мальчика сейчас вне опасности. Все детали происшествия выяснятся в ходе проверки.