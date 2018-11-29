Новый военно-транспортный самолет РФ сняли на видео

В Сети появилось видео, снятое на авиазаводе в Воронеже во время выкатки нового военно-транспортного самолета Ил-112 самолета из сборочного цеха. Этот момент в судьбе лайнера так же значим, как спуск корабля на воду, и церемонию обставили торжественно: в главном сборочном цехе собрались работники предприятия, под марш "Прощание славянки" и аплодисменты первый Ил-112 в светло-зеленой заводской окраске медленно поехал на буксире на летно-испытательную станцию.

Ранее пресс-служба авиакомплекса имени Ильюшина сообщила о передаче летного прототипа для начала аэродромных испытаний. После завершения наземного цикла будет составлено заключение о годности транспортника к первому полету.

Ил-112 заменит в ВКС России устаревший Ан-26. При схожей грузоподъемности в пять тонн новый транспортник может летать на вдвое большие расстояния и садиться на грунтовые аэродромы. Современная авиаоника позволяет Ил-112 выполнять заход на посадку в автоматическом режиме. После завершения испытаний Минобороны и другие российские ведомства намерены закупить как минимум 100 таких самолетов.