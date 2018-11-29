Трагедия в селе Братки Терновского района Воронежской области унесла жизнь дорожного рабочего из Тамбова. Мужчина скончался в больнице через три дня после аварии - днем 21 ноября пролет моста, на котором он находился в составе ремонтной бригады, рухнул в речку Савалу.

Слетели с опор

Из двух полос движения на тот момент действовала только одна: путепровод с октября частично перекрыли для плановой реконструкции. Когда на мост въехала пара МАЗов, груженных зерном, сооружение не выдержало. Пролеты общей длиной около 130 метров слетели с опор. В воду рухнули обе машины и задетый упавшими плитами строительный кран. Пострадали водители (жители Воронежской и Тамбовской областей), а также крановщик и трое рабочих - сотрудники фирмы "Мостострой" (Тамбов).

Одного из них спасти не удалось. В Борисоглебской больнице мужчине сделали экстренную операцию, после чего в связи с крайне тяжелым состоянием перевели его на искусственную вентиляцию легких. Реаниматологи из регионального центра медицины катастроф заключили, что перевезти пациента в Воронеж нельзя. В субботу, 24 ноября, он умер. Работодатель обещал оплатить похороны и оказать родственникам материальную помощь. Воронежские власти также заявили, что финансово поддержат семью погибшего дорожника.

Другой пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу № 1, угрозы его жизни нет. Два человека сейчас находятся в Борисоглебской районной больнице. Еще двоих госпитализировали в Терновке и выписали спустя несколько дней.

Возведен с нарушением?

Причины обрушения моста сейчас устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил производства строительных работ. Назначена строительная экспертиза, изъята вся документация, связанная с эксплуатацией и ремонтом сооружения.

По предварительным данным, конструкция не выдержала повышенной нагрузки. Мост на автодороге Курск - Борисоглебск - Терновка, соединяющий два села, был построен в 1970-е годы. Предыдущий ремонт проводился около 20 лет назад. Руководитель "Мостостроя" Алексей Кочетков сообщил журналистам, что объект был возведен с нарушением нормативов, а фуры, из-за которых произошло ЧП, весили не менее ста тонн каждая, вдобавок водители нарушили скоростной режим.

Многие мосты не рассчитаны на современные транспортные нагрузки, устарели морально и физически

Сейчас на месте идет разбор завалов. Транспорт направляют в объезд. Недели через две в Братках обещают устроить временную переправу - понтонную или на сваях. Для этого губернатор обратился к командованию Западного военного округа, там подтвердили готовность помочь. Восстановить старый мост смогут не ранее осени 2019 года.

Нет средств в бюджете

В Воронежской области есть и другие потенциально опасные путепроводы. Так, на днях активисты Общероссийского народного фронта сообщили о результатах проверки железобетонного моста через реку Трещевку в селе Приволье Семилукского района. Сооружение расположено на трассе регионального значения, по которой ходит рейсовый автобус и транспорт экстренных служб, а также жители Приволья - когда выбираются в магазины соседних, более крупных, поселений. В качестве альтернативы у них есть грунтовки, но по ним можно передвигаться только летом. Весной и осенью мешает непролазная грязь, зимой - снежные заносы.

Между плитами моста образовались сквозные щели, через которые льется дождевая вода, размывая несущие конструкции. На пешеходных дорожках зияют крупные дыры, ограждение по обеим сторонам моста сильно шатается от легкого нажатия, констатировали "фронтовики". Боясь угодить в провал и получить травму (что в сумерках совсем несложно), люди передвигаются по проезжей части.

- Весомый вклад в разрушение вносят местные сельскохозяйственные предприятия. Насколько нам удалось выяснить, мост рассчитан на движение транспорта с нагрузкой на ось не более 20 тонн. Фактически же по нему едут 40-тонные грузовики с прицепами, - пояснил член регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев. - Особенно интенсивно движение большегрузов осенью - в период уборки сахарной свеклы.

По словам главы администрации Медвеженского поселения (куда входит Приволье) Натальи Концевой, муниципалитет несколько раз обращался в департамент транспорта и автомобильных дорог области с просьбой запланировать ремонт этого моста. Но средств на это в региональном бюджете не находилось. Теперь провести техническое обследование объекта и включить его в план ремонта просят и общественники.