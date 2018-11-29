Починковской школе-интернату исполнилось 150 лет

В рамках рабочей поездки в Починковский район губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном собрании, посвященном 150-летию со дня образования школы-интерната. На мероприятии присутствовал главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий.

История учебного заведения берет начало в 1868 году - именно тогда было образовано Прудковское начальное училище. За полтора века своей работы учреждение неоднократно преобразовалось. В частности, в конце XIX века здесь располагалось сельское одноклассное училище, в 1920 году - семилетняя школа, а с осени 1943 года - детский дом. Свой нынешний статус оно получило в 2015 году.

Следует отметить, что в настоящее время в интернате обучаются 120 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Учителя оказывают детям психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, создают благоприятные условия жизни, работают над оптимизацией учебного процесса и совершенствованием социально-трудовой и бытовой адаптации своих подопечных. В учреждении сформирован высокопрофессиональный коллектив педагогов, в числе которых - 3 заслуженных учителя РФ, 30 преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. Также все сотрудники прошли двухлетнюю переподготовку для работы по адаптированным общеобразовательным программам. Кроме этого, социальное учреждение является лауреатом в различных номинациях Всероссийских конкурсов "100 лучших школ России" и "Новаторство в образовании", Всероссийского образовательного форума.

Стоит подчеркнуть, что ученики школы являются активными участниками и победителями всевозможных конкурсов, выставок и фестивалей, среди которых - Всемирная специальная олимпиада по конькобежному спорту (2 золотые и 1 серебряная медали) в Японии, российско-французский проект "Арт-берег" и ряда других.

Приветствуя участников торжественной церемонии, посвященной юбилею Починковской школы-интерната, губернатор отметил: "Основу успешной деятельности вашего социального учреждения составляет, конечно же, коллектив. Я искренне преклоняюсь перед всеми, кто здесь работает. Это очень непростой труд, который заслуживает самой высокой человеческой оценки. Сердечно благодарю ветеранов, посвятивших школе-интернату свою жизнь. А вам, ребята, я желаю, чтобы вы всегда чувствовали максимальную заботу и любовь со стороны воспитателей и педагогов, и годы, проведенные здесь, вам запомнились как теплые, светлые и счастливые".

В свою очередь, директор школы Игорь Чепурышкин сообщил: "Мы очень дорожим историей нашего интерната и бережем все, что сделано, ведь это результаты совместного труда детей и коллектива взрослых. Я выражаю искреннюю благодарность нашим гостям, потому что без соработничества с вами, без помощи исполнительной и законодательной власти региона, друзей нам бы не удалось справиться с разного рода проблемами, успешно осуществить многие задумки. Заверяю Вас, Алексей Владимирович, что и дальше добрыми делами мы будем стараться продолжать и приумножать накопленные в нашей школе традиции".

В продолжение мероприятия лучшим работникам учебного заведения были вручены награды федерального и регионального уровня - благодарность президента Российской Федерации, почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, благодарственные письма губернатора и почетные грамоты администрации Смоленской области.