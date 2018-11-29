Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме

Утром 29 ноября крупный пожар вспыхнул в Дмитровском районе Подмосковья. Погибли двое малолетних братьев.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Покровском. В нем жила женщина со своими сыновьями 6 и 10 лет и гражданским мужем. Когда начался пожар, выбраться на улицу смогли только взрослые. Тела мальчиков нашли после того, как огонь был потушен.

На место происшествия немедленно прибыли следователи. Решается вопрос об уголовном деле. По всей видимости, пожар произошел, когда огонь вырвался из дровяной печи. Также выяснилось, что дом по какой-то причине был обесточен.