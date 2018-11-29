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29.11.2018 19:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Подвесная капсула Живописного моста в Москве получила систему электрического обогрева. Она призвана защитить сооружение от образования льда и скоплений снега на кровле смотровой площадки. В итоге все это не будет падать вниз на дорогу - проезд по мосту станет безопаснее, передает m24.

Портал напоминает, что по проекту на этом мосту должен появиться загс. Здесь уже сделали площадку с залом, подвели все необходимые коммуникации, смонтировали систему кондиционирования и подогрева. В настоящий момент рабочие занимаются заменой лифтового оборудования. 

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