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29.11.2018 21:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Век большой литературы

Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения подвел итоги и наметил планы на будущее
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Во второй день работы ярмарки нон/фикшн прошло заседание Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. Его председатель Сергей Нарышкин заметил, что программа "Года литературы" закончилась, а проблемы, к решению которых приступило представительное собрание государственных мужей и деятелей культуры, остались.

Открывая "выездное заседание", Сергей Нарышкин напомнил главное, что сделано за четыре года: книжный фестиваль "Красная площадь" стал постоянным, выпущены три внушительных тома антологии "Литература народов России" - поэзия, детская литература, проза, и ведется работа над четвертым - драматургия. Работают программы поддержки молодых читателей и писателей - от всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" до семинаров Фонда Филатова для молодых писателей. Исследования, подчеркнул Сергей Нарышкин, показали: наибольшим спросом у российских читателей пользуются книги для детей и историческая литература, в том числе художественная. Поэтому необходимо поддерживать именно эти направления.

Фото: РИА Новости
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Глава Роспечати Михаил Сеславинский подтвердил, что в 2019 году книжный фестиваль "Красная площадь" состоится 1-6 июня, средства заложены в бюджет. Заложены также 30 миллионов рублей на реализацию первого этапа программы поддержки детского и юношеского чтения. Поддерживаются молодые авторы, путем организации форумов молодых писателей - на них поданы свыше 300 заявок из регионов. Решается также вопрос о запуске онлайнового ресурса программы поддержки национальных литератур.

Президент Российского книжного союза, зампредседателя Оргкомитета Сергей Степашин напомнил о необходимости открыть памятник Даниилу Гранину летом 2019 года: год столетия со дня рождения выдающегося писателя и общественного деятеля объявлен Годом Гранина. Еще Сергей Степашин обратил внимание, что вопрос о льготах книжной отрасли не просто назрел, но перезрел - без того, чтобы сделать книгу доступной экономически, о пропаганде чтения говорить трудно.

Михаил Швыдкой посвятил свое выступление жгучей, на его взгляд, проблеме бытования современной формы поэзии, известной как рэп. Достаточно сходить на концерт известного рэп-исполнителя (как сделал это сам М.Е. Швыдкой), чтобы убедиться: эта современная стадионная поэзия заводит и объединяет тысячи молодых людей, и не только на концертах, но в интернете. И не замечать это, отмахиваться от этого, ссылаясь на спорные порой формы самовыражения, принятые в рэперской среде, просто невозможно. Простыми запретами тут ничего не решишь.

Продолжая тему поддержки детского и подросткового чтения, директор департамента государственной политики в области СМИ минкомсвязи Екатерина Ларина посетовала на отсутствие своевременной поддержки от минфина. Ее поддержал директор издательства ОГИ Дмитрий Ицкович, оператор масштабной программы поддержки литератур на языках народов России, в рамках которой и вышли вышеупомянутые антологии.

Фото: РИА Новости
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О необходимости поддержки качественной литературы говорили президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов и экс-спичрайтер президентов России, автор текстов песен Джахан Поллыева. Без экспертного отбора и без понимания, для кого и зачем пишутся стихи, поэзия превращается в "междусобойчик". Чтобы преодолеть эту замкнутость, Фонд Филатова запустил программу "Молодая литература", которая тоже очень зависит от государственных грантов.

Заместитель руководителя Роспечати В.В. Григорьев приветствовал предложение продлить работу Оргкомитета, отметив важность существования "межминистерской площадки". И напомнил про ближайшие большие события: торжественный вечер к столетию А.И. Солженицына в московском МХТ и февральский вечер к столетию Д.А. Гранина в петербургской филармонии.

2019 год объявлен Годом Гранина в честь столетия со дня рождения выдающегося писателя и общественного деятеля

Советник президента по культуре В.И. Толстой напомнил, что пятый фестиваль на Красной площади - особый: Пушкину, к дню рождения которого он приурочивается, - 220 лет. Осенью 2019 года В.И. Толстой предложил провести второе Литературное собрание (первое, с участием президента Путина, состоялось осенью 2013 года - и именно благодаря ему было принято решение о проведении Года литературы и произошло всё, что вытекало из этого решения).

Закрывая заседание С.Е. Нарышкин сообщил о подписании соглашения между магазином "Библио-Глобус" и фондом "История отчества". И предложил войти в состав Оргкомитета кому-то из депутатов Государственной Думы, кому близка его тематика, - чтобы иметь возможность осуществлять законодательные инициативы.

Затем члены Оргкомитета отправились в залы нон/фикшн - покупать книжки.

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