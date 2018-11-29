Спектакль "Спасти Хлестакова" поставили в "Содружестве актеров Таганки"

В столичном театре "Содружество актеров Таганки" состоялась премьера новой постановки Марии Федосовой "Спасти Хлестакова".

Спектакль этот стал новым прочтением бессмертного произведения Николая Гоголя "Ревизор". Режиссер рассказала, что не стала менять оригинальный текст комедии, но постаралась превратить ее в "современный провинциальный триллер" и ответить на вопрос, как развернулась бы эта ситуация в наши дни.

"Мы предполагаем, как бы могла закончиться такая история сегодня", - цитирует Федосову ОТР.