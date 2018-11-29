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В Калуге открылся промышленно-инвестиционный форум

27 ноября в Калуге открылся ежегодный промышленно-инвестиционный форум, в котором приняли участие более 500 представителей зарубежных и российских промышленных предприятий, производственных компаний, разработчиков инновационных технологий.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В деловой программе форума - разработка формулы успешного регионального развития.

Форум проходит в формате деловой биржи, в рамках которой прошли встречи калужских предпринимателей с делегациями бизнес-сообществ российских регионов, а также потенциальными деловыми партнерами из Германии, Чехословакии и Белоруссии. На форуме также была представлена промышленная выставка, которая продемонстрировала возможности современной промышленности и инновационных технологий в различных отраслях производств.

Фото: Калужская городская Дума
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28 ноября в рамках форума глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел встречу с делегацией из Тирасполя - города-побратима Калуги.

В составе делегации Калугу посетили председатель тираспольского городского совета народных депутатов Альбина Иванова и генеральный директор НП ЗАО "Электромаш" Владимир Трандасир.

Представители Приднестровской молдавской республики посетили завод Фольксваген и отметили высокий уровень роботизации и автоматизации производства.

В ходе встречи главы представительных органов Калуги и Тирасполя обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и спорта, были также затронуты вопросы обмена опытом муниципального управления.

- Промышленно-инвестиционный форум, эта та площадка, которая способствует укреплению экономических связей и развитию межмуниципального сотрудничества, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. - В то же время нам необходимо укреплять и связи на уровне представительных органов власти. Городской совет Тирасполя и городская дума Калуги конструктивно сотрудничают уже на протяжении многих лет. В ходе встречи мы наметили вектор дальнейшего развития наших отношений.

Фото: Калужская городская Дума
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Большой интерес у тираспольских коллег вызвал опыт организации работы органов местного самоуправления Калуги, механизмы взаимодействия представительной и исполнительной власти города, осуществления контрольных функций.

- Для наших городов очень важно развитие народной дипломатии, этот инструмент укрепления дружбы между городами и народами надо всячески развивать, - подчеркнул Александр Иванов. - Нам необходимо наладить сотрудничество между представителями молодежных, общественных и ветеранских организаций, развивать сотрудничество в культурной сфере.

По итогам встречи было предложено организовать в недавно открывшейся Тираспольской художественной галерее выставку работ калужских художников и фотографов, а в дальнейшем познакомить калужан с работами приднестровских художников.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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