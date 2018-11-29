В Калуге открылся промышленно-инвестиционный форум

В деловой программе форума - разработка формулы успешного регионального развития.
Форум проходит в формате деловой биржи, в рамках которой прошли встречи калужских предпринимателей с делегациями бизнес-сообществ российских регионов, а также потенциальными деловыми партнерами из Германии, Чехословакии и Белоруссии. На форуме также была представлена промышленная выставка, которая продемонстрировала возможности современной промышленности и инновационных технологий в различных отраслях производств.
28 ноября в рамках форума глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел встречу с делегацией из Тирасполя - города-побратима Калуги.
В составе делегации Калугу посетили председатель тираспольского городского совета народных депутатов Альбина Иванова и генеральный директор НП ЗАО "Электромаш" Владимир Трандасир.
Представители Приднестровской молдавской республики посетили завод Фольксваген и отметили высокий уровень роботизации и автоматизации производства.
В ходе встречи главы представительных органов Калуги и Тирасполя обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и спорта, были также затронуты вопросы обмена опытом муниципального управления.
- Промышленно-инвестиционный форум, эта та площадка, которая способствует укреплению экономических связей и развитию межмуниципального сотрудничества, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. - В то же время нам необходимо укреплять и связи на уровне представительных органов власти. Городской совет Тирасполя и городская дума Калуги конструктивно сотрудничают уже на протяжении многих лет. В ходе встречи мы наметили вектор дальнейшего развития наших отношений.
Большой интерес у тираспольских коллег вызвал опыт организации работы органов местного самоуправления Калуги, механизмы взаимодействия представительной и исполнительной власти города, осуществления контрольных функций.
- Для наших городов очень важно развитие народной дипломатии, этот инструмент укрепления дружбы между городами и народами надо всячески развивать, - подчеркнул Александр Иванов. - Нам необходимо наладить сотрудничество между представителями молодежных, общественных и ветеранских организаций, развивать сотрудничество в культурной сфере.
По итогам встречи было предложено организовать в недавно открывшейся Тираспольской художественной галерее выставку работ калужских художников и фотографов, а в дальнейшем познакомить калужан с работами приднестровских художников.