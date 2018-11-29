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29.11.2018 14:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калуге пройдет театральный фестиваль "Новые люди"

Текст: Елена Шулепова
Год театра в Калуге стартует 1 декабря Международным театральным фестивалем "Новые люди". И это не фальстарт - скорее, заявка на некое запоминающееся действо. На фестиваль в Калугу приехали более 20 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Костромы и Ярославля, а также из Великобритании, Бельгии и Италии. Представления будут идти на нескольких площадках Калуги и Обнинска до 16 декабря.
Театр "Veronique Ensemble". Фото: Предоставлено театральным фестивалем "Новые люди" Театр "Veronique Ensemble". Фото: Предоставлено театральным фестивалем "Новые люди"
Театр "Veronique Ensemble". Фото: Предоставлено театральным фестивалем "Новые люди"

Красочное открытие ознаменуется спектаклем "Искреннее шоу" уличного театра "Огненные люди" (Москва) на театральной площади. А затем в Калужской областной драме - "Дядя Ваня" в постановке Михаила Бычкова Воронежского камерного театра, названная одним из лучших спектаклей последних лет, созданных по пьесам А. П. Чехова (в этом году постановка номинирована на "Золотую маску" сразу в шести номинациях).

Фото: Предоставлено пресс-службой Berin Iglesias Art
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В воскресенье - премьера документального спектакля режиссера Талгата Баталова #прокалугу. Режиссер пригласил калужан стать участниками этого проекта и как бы самим сделать спектакль про свой город. Он построен на реальных монологах сегодняшних жителей Калуги. Для Талгата Баталова это не первый документальный спектакль. До Калуги он сделал подобный в родном Ташкенте.

"Я не зеркало - скорее, амальгама, напыление. Я отказался от собственного мнения, мы с драматургом Сергеем Давыдовым просто складывали экспозицию, - пояснил Талгат Баталов. - Есть монологи: кто-то говорит, как любит Калугу, кто-то - как ненавидит. Все высказывания удивительны. Наверное, более всего поразил человек, говорящий о своей ненависти к родному городу. Казалось бы, как такое возможно? Но из всего этого выступает - Калуга очень разная".

После показов в рамках фестиваля спектакль войдет в репертуар инновационного культурного центра Калуги (ИКЦ). Таким образом, он станет своеобразным диалогом жителей, рассказывающим о наиболее ярких исторических событиях и дне сегодняшнем.

Среди участников фестиваля - сенситивное переживание для одного зрителя SMILE OFF, итальянский спектакль "Tre quarti" - синтез живой музыки, цирковых номеров и современной драматургии, а также Театр Вкуса, Клоун Коха, танцевальная компания "Диалог данс" из Костромы, Ярославский драматический театр им. Федора Волкова, театр "Балет Москва", Театр "Снарк" и другие. По словам программного директора фестиваля Евгения Худякова, организаторы старались представить разные жанры, стили. Отдали дань и актуальной классике.

"Мы хотели представить современный театр, - говорит Худяков. - Фестиваль нацелен в основном на молодежь. В то же время молодежная аудитория - это только часть аудитории. В Калуге довольно много театралов, которым будет интересен современный театральный текст".

Фото: Наталья Онищенко
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Для Евгения Худякова фестиваль "Новые люди" в Калуге - первый опыт работы не в столичных городах. И чтобы не отпугнуть зрителя, сразу решили, что билеты будут максимально бюджетными - от 300 рублей. Может, и напрасно волновались: интерес к постановкам высок. Во всяком случае, на многие спектакли билеты были раскуплены еще до начала фестиваля.

Большой популярностью пользуется, в частности, программа "детский weekend": в выходные 8-9 декабря на четырех площадках будут идти постановки, ориентированные на детей самого разного возраста. В частности, впервые в Калуге будут показаны "бэби спектакли" для детей от одного года. Любопытство вызывает спектакль "Театра вкуса" (Москва), когда прямо на глазах публики в конечном итоге выпекается настоящий хлеб. В программе - кукольные, цирковые, музыкальные и образовательные спектакли для детей.

"Для меня название фестиваля "Новые люди" - это новые знакомства, новые люди театра, - говорит художественный руководитель фестиваля, режиссер и педагог, руководитель театрального направления калужского ИКЦ Константин Солдатов. - С другой стороны, это работа с молодежью: почему молодые люди не ходят в театр, почему - ходят? И, конечно, те впечатления, которые останутся, ожидание откликов". 

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