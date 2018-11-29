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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Французский сыр из российской глубинки

Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7732 (269)
Несколько десятков различных сортов сыра из 33 регионов страны представили на третьем "Фестивале сыра и молока" в Калуге.

Французский сыр из российской глубинки - это не рекламный ход, не подделка, а вкуснейший продукт, изготовленный на сыроварне в городе Обнинске Калужской области. Как пояснила хозяйка предприятия, закваску они привозят из Франции. Главный сыровар - француз, который просто помешан на соблюдении технологии. При этом свои шедевры он варит из калужского молока. В ассортименте есть даже авторские сыры, один из которых запатентован.

Фото: Игорь Филонов/ РГ
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А известный российский сыровар Олег Сирота, владелец сыроварни в Московской области, привез на фестиваль образцы, завоевавшие бронзу на одном из самых престижных международных конкурсов - сырной олимпиаде, проходившей 11 ноября в Австрии.

- Если наш продукт не могут отличить от заграничного, значит мы что-то можем, - уверен Олег Сирота.

Подтверждением, что "можем", было разнообразие сыров - от изысканных, стоимостью в полторы-две тысячи рублей за килограмм, до вполне бюджетных и вкусных. Сыры из молока коровьего, козьего, овечьего. Сыр, для которого выращивают особые луговые травы - чтобы получить определенный оттенок послевкусия. Были и сыры с традиционным отечественным ярким молочным вкусом.

- В погоне за европейскими традициями не надо отказываться от традиционных российских сортов - это тоже часть нашей культуры. Да, это, как правило, мягкие сыры, но со своим неповторимым вкусом, - заметила калужанка Виктория, покупая сыр, более всего походивший на знакомый с детства "российский".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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На фестивале собрались люди, которые на вопрос: "Трудно ли делать хороший сыр?" - отвечали встречным вопросом: "А трудно ли заниматься любимым делом?" И покупатели были им под стать - достойные ценители молочных продуктов. К слову, помимо сыра, гостям предлагалась разнообразная продукция - йогурты, масло, творог…

Не давала заскучать гостям фестиваля и развлекательная программа для всей семьи - "Путешествие на Сырную планету". А на кулинарных мастер-классах всех желающих учили готовить настоящую итальянскую пиццу. И, конечно же, в ней было много-много сыра!

Кстати

Сто лет назад итальянцы в России весьма успешно варили сыр. В селе Урусово Веневского района Тульской области по сей день можно увидеть руины "Дворца Кампанари". Это усадьба приемной дочери князя Волконского, вышедшей замуж за маркиза Кампанари. В усадьбе была известная в те времена сыроварня, продукция которой пользовалась большим спросом. На рубеже XX и XXI веков потомок Надежды Кампанари приезжал из Италии в Тулу, Венев и Урусово, предлагал восстановить усадьбу и возродить производство сыров. Однако тогда что-то не срослось…

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