Почти два года назад Федеральное агентство по туризму запустило всероссийский проект "Гастрономическая карта России". Стартовой площадкой стала Владимирская область. Вслед за этим масштабным проектом во многих регионах ЦФО стали разрабатывать региональные гастрокарты. Одну из них, которая появилась этой осенью, изучила корреспондент "РГ".

Гастрономический путеводитель

Курские кафе и рестораны начали осваивать уникальные рецепты исконных местных блюд. Каша-"гарбузня" и запеченный бараний бок, гусятина по-курски и десятки видов кваса, чая из трав и киселя теперь не просто в меню общепита, но и на специальной гастрономической карте.

Интерактивную карту создали в туристско-информационном центре. Это гастрономический путеводитель и помощник в выборе сувениров - зачастую тоже съедобных, как, например, набирающий популярность курский пряник на заповедном меду.

На обывательский взгляд, это обычный печатный пряник. Но только пекут его по старинному курскому рецепту, обязательно добавляя в тесто мед и душицу. Растительные ингредиенты собирают исключительно на территории Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора Алехина.

- У нас не только пряники "с соловьем", - пояснила по телефону продавец. - Мы можем любой рисунок сделать. Если вам надо на свадьбу подарить или вот к Новому году заказать для поздравления - пожалуйста. Конечно, рецепт всегда один - наш, курский!

Представитель администрации Курского района Надежда Жилина, демонстрировавшая пряник на конкурсе для гастрономической карты, пояснила, что сначала никто и не ожидал такой его популярности.

- Мы просто рассказали о прянике, а уже владельцы кондитерского цеха решили печь по этому рецепту, - поясняет она. - От "карты" тоже ничего не ждали, просто дали телефон для связи, и тут - один звонок, второй… Люди заказывают именно эти пряники! А ведь могут похожие купить в тех же торговых центрах. Конечно, они будут без заповедного меда и трав… Наверное, турист стал разборчивее, если понимает разницу.

Вареники "с дырочкой"

- Все возвращается, - уверена руководитель Свердликовского ДК в Суджанском районе Нина Веприцкая. Самобытные вареники "с дырочкой" она готовит сама и теперь учит этому других. На районном фестивале это блюдо стало фаворитом, затмив даже шашлыки и уже приевшуюся во всех смыслах шаурму.

- Эти вареники нам "достались" от казаков и напоминают турецкую дюшбару, - поясняет Нина Веприцкая.

На гастрономической карте собраны исконные блюда Соловьиного края

Казаки - люди быстрые, и готовить старались тоже быстро. Вот потому они и не долепливали вареник, оставляли дырочку, а варили не на пару, а в воде, чтоб кипяток проникал внутрь и тесто быстрее "схватывалось". Вот такая "хитрость", давшая начало старинному рецепту.

Впрочем, в суджанских селах, как говорит Нина Веприцкая, еще многими блюдами можно удивить.

Пока суджанцы не раскрывают секрет: с чем готовятся выйти на предстоящие кулинарные фестивали, но пообещали, что равнодушными к местной кухне не оставят никого.

Классика кулинарии

Помимо отдельных блюд, в ресторанных меню появились и "пакетные" предложения. Например, отобедать по-фетовски - овощной суп, ростбиф, сухарный квас и яблочная пастила на десерт. Одни рецепты нашли в письмах Марии Фет, которые хранятся в реконструированном музее-усадьбе в золотухинской деревне Воробьевке, другие - в "Поваренной книге Софьи Андреевны Толстой", с которой жена известного поэта дружила и переписывалась. Так вот оказалось, что приготовить этот обед не так-то просто из-за десерта.

- Для конкурса мы сделали немного этой пастилы, - поясняет руководитель одного из курских кафе Лариса Беляева. - В рецепте написано, что яблоки в духовке надо запекать "на хлебном духу". Вот мы и запекали. После того, как хлеб и булочки приготовили. Шесть часов "гоняли" параконвектомат ради двух противней. Но пастила получилась очень вкусная. Ешь - яблоко чувствуется. Все же знали наши предки толк в десертах!

Кстати, гости, которые захотят отобедать по-фетовски, должны предупредить кухню за три дня. Правда, желающих пока нет. Чиновники предполагают, что просто о такой возможности еще мало кто знает, к тому же, возможно, смущает предполагаемая цена обеда: ведь только кусочек пастилы весом 150 граммов стоит почти 300 рублей.

Хотя представители бизнес-сообщества уверены, что если люди едут в отпуск или на выходные в соседний регион - скупиться не будут. Главное - чтоб продукт был качественный.

комментарии

Юлия Романова, ведущий менеджер Курского туристско-информационного центра:

- Еда для нас имеет огромное значение. Когда мы едем в какую-то далекую страну, мы не только смотрим известные на весь мир достопримечательности, но еще и хотим попробовать блюда, которые там любят и готовят по оригинальным рецептам. Только так, как нам кажется, мы получим полное впечатление. Надеюсь, наша гастрономическая карта поможет не только гостям области, но и самим курянам лучше узнать традиции и кухню нашей земли.

Елена Лукина, туристка из Белгорода:

- В город Суджу на выходные мы поехали с друзьями только из-за особенных вареников, которые там готовят. На гастрономической карте отмечены блюда, но нет рецептов. Возможно, это правильно: особенности тех же вареников лучше узнавать у местных хозяек, а заодно можно посмотреть местные достопримечательности.