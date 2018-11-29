Гастрономический путеводитель
Курские кафе и рестораны начали осваивать уникальные рецепты исконных местных блюд. Каша-"гарбузня" и запеченный бараний бок, гусятина по-курски и десятки видов кваса, чая из трав и киселя теперь не просто в меню общепита, но и на специальной гастрономической карте.
Интерактивную карту создали в туристско-информационном центре. Это гастрономический путеводитель и помощник в выборе сувениров - зачастую тоже съедобных, как, например, набирающий популярность курский пряник на заповедном меду.
На обывательский взгляд, это обычный печатный пряник. Но только пекут его по старинному курскому рецепту, обязательно добавляя в тесто мед и душицу. Растительные ингредиенты собирают исключительно на территории Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора Алехина.
- У нас не только пряники "с соловьем", - пояснила по телефону продавец. - Мы можем любой рисунок сделать. Если вам надо на свадьбу подарить или вот к Новому году заказать для поздравления - пожалуйста. Конечно, рецепт всегда один - наш, курский!
Представитель администрации Курского района Надежда Жилина, демонстрировавшая пряник на конкурсе для гастрономической карты, пояснила, что сначала никто и не ожидал такой его популярности.
- Мы просто рассказали о прянике, а уже владельцы кондитерского цеха решили печь по этому рецепту, - поясняет она. - От "карты" тоже ничего не ждали, просто дали телефон для связи, и тут - один звонок, второй… Люди заказывают именно эти пряники! А ведь могут похожие купить в тех же торговых центрах. Конечно, они будут без заповедного меда и трав… Наверное, турист стал разборчивее, если понимает разницу.
Вареники "с дырочкой"
- Все возвращается, - уверена руководитель Свердликовского ДК в Суджанском районе Нина Веприцкая. Самобытные вареники "с дырочкой" она готовит сама и теперь учит этому других. На районном фестивале это блюдо стало фаворитом, затмив даже шашлыки и уже приевшуюся во всех смыслах шаурму.
- Эти вареники нам "достались" от казаков и напоминают турецкую дюшбару, - поясняет Нина Веприцкая.
Казаки - люди быстрые, и готовить старались тоже быстро. Вот потому они и не долепливали вареник, оставляли дырочку, а варили не на пару, а в воде, чтоб кипяток проникал внутрь и тесто быстрее "схватывалось". Вот такая "хитрость", давшая начало старинному рецепту.
Впрочем, в суджанских селах, как говорит Нина Веприцкая, еще многими блюдами можно удивить.
Пока суджанцы не раскрывают секрет: с чем готовятся выйти на предстоящие кулинарные фестивали, но пообещали, что равнодушными к местной кухне не оставят никого.
Классика кулинарии
Помимо отдельных блюд, в ресторанных меню появились и "пакетные" предложения. Например, отобедать по-фетовски - овощной суп, ростбиф, сухарный квас и яблочная пастила на десерт. Одни рецепты нашли в письмах Марии Фет, которые хранятся в реконструированном музее-усадьбе в золотухинской деревне Воробьевке, другие - в "Поваренной книге Софьи Андреевны Толстой", с которой жена известного поэта дружила и переписывалась. Так вот оказалось, что приготовить этот обед не так-то просто из-за десерта.
- Для конкурса мы сделали немного этой пастилы, - поясняет руководитель одного из курских кафе Лариса Беляева. - В рецепте написано, что яблоки в духовке надо запекать "на хлебном духу". Вот мы и запекали. После того, как хлеб и булочки приготовили. Шесть часов "гоняли" параконвектомат ради двух противней. Но пастила получилась очень вкусная. Ешь - яблоко чувствуется. Все же знали наши предки толк в десертах!
Кстати, гости, которые захотят отобедать по-фетовски, должны предупредить кухню за три дня. Правда, желающих пока нет. Чиновники предполагают, что просто о такой возможности еще мало кто знает, к тому же, возможно, смущает предполагаемая цена обеда: ведь только кусочек пастилы весом 150 граммов стоит почти 300 рублей.
Хотя представители бизнес-сообщества уверены, что если люди едут в отпуск или на выходные в соседний регион - скупиться не будут. Главное - чтоб продукт был качественный.
Юлия Романова, ведущий менеджер Курского туристско-информационного центра:
- Еда для нас имеет огромное значение. Когда мы едем в какую-то далекую страну, мы не только смотрим известные на весь мир достопримечательности, но еще и хотим попробовать блюда, которые там любят и готовят по оригинальным рецептам. Только так, как нам кажется, мы получим полное впечатление. Надеюсь, наша гастрономическая карта поможет не только гостям области, но и самим курянам лучше узнать традиции и кухню нашей земли.
Елена Лукина, туристка из Белгорода:
- В город Суджу на выходные мы поехали с друзьями только из-за особенных вареников, которые там готовят. На гастрономической карте отмечены блюда, но нет рецептов. Возможно, это правильно: особенности тех же вареников лучше узнавать у местных хозяек, а заодно можно посмотреть местные достопримечательности.