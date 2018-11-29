В Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Крупное ДТП с участием маршрутки произошло в новой Москве. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, различные травмы получили 10 человек.

Маршрутка следовала из Некрасовки в Новокосино. На 2-й Вольской улице микроавтобус врезался в "КамАЗ" (по другим данным - в мусоровоз MAN). В салоне в это время было 15 пассажиров, уточняет РИА Новости.

На место прибыл санитарный вертолет. На нем одну из пострадавших доставили в больницу, в полете пациентку сопровождали медики.

Причины ДТП выясняют сотрудники автоинспекции.