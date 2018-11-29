В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

Новости

Вышел первый трейлер нового фильма с Еленой Лядовой в главной роли 10:50
В Дагестане в аварии погибли три человека 10:33
На Марсе обнаружили странный блестящий объект 10:25
Беларусь ввела обязательную регистрацию пользователей интернет-ресурсов 10:01
Под Омском перевернулись 20 вагонов военного состава 09:05
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения 08:51
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину 08:04
На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом 07:46
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею 06:25
Федеральный режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения 06:13
В ООН сообщили об обстреле гуманитарной группы в Сирии 05:46
Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019 05:09
Пентагон предложит Турции альтернативу российским С-400 04:39
В Китае невиновный мужчина провел в тюрьме 23 года 03:57
Россия изменит правила движения по Севморпути для иностранных кораблей 03:30
В Бразилии два человека погибли в результате падения самолета на дома 02:50
Трамп пообещал не поскупиться на помощь Аляске после землетрясения 02:21
На Дону для спасения замерзающих открыты два пункта обогрева 01:50
Вместо Трампа Путин встретится в Аргентине с Эрдоганом 01:39
Путин предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20 01:15
Путин предложил лидерам Индии и КНР регулярный формат встреч 00:46
На трассе "Ростов - Ставрополь" в снежный плен попали десятки машин 00:36
Минобороны: Под видом учений НАТО стягивает войска к границе РФ 00:30
РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске 00:05
РПЦ расценило обыски в Киево-Печерской лавре как акт устрашения 30.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 09:00
Рубрика: Культура
Проект: РГ-Медиа

Документально и не только

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction
Текст: Наталья Васильчикова, Михаил Визель, Наталья Соколова
Российская газета - Неделя №7732 (269)
Книжная ярмарка в московском Центральном доме художника на Крымском Валу открылась в двадцатый раз и продлится до воскресенья, 2 декабря, включительно.

Здесь можно приобрести книги на все случаи жизни - энциклопедии, биографии, полезные книги о здоровье. Ярмарка давно вышла за пределы своего названия. Здесь и фикшн есть место - cамым последним новинкам российских и зарубежных писателей, и детским книгам, и книгам для родителей.

На ярмарке в режиме нон-стоп пройдут встречи с писателями, учеными, путешественниками. Среди гостей этого года: Матвей Шпаро, Гузель Яхина, Денис Драгунский.

Кстати

Италия - почетный гость ярмарки в этом году. Представляем три книги с Итальянской улицы.

Аркадий Ипполитов. "Просто Рим. Образы Италии XXI века". M.: Азбука-Аттикус, 2018

Третья - вслед за Ломбардией и Венецией - часть травелогической поэмы в прозе утонченного петербургского искусствоведа, хранителя гравюрного кабинета Эрмитажа и по не случайному совпадению куратора огромной выставки русского искусства, которая только что открылась в Ватикане. Уместить все красоты и древности Вечного города в 350-страничную книгу практически невозможно, и автор делает особый упор на период барокко, интересующего его больше остального. Но избыточность этого стиля позволяет ему "заезжать" повсюду - в кинематограф (см. обложку) и даже в футбол. Еще бы, это же знаменитый итальянский "кальчо".

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Книжный магазин "Москва" отмечает 60-летие

Уго Пратт. "Корто Мальтезе. Сибирь". Пер. с итал. М. Хачатурова. СПб.: Бумкнига, 2018

Специализированное петербургское издательство продолжает печать графического сериала о бедовом морячке со странным прозвищем, буквально означающим "Мальтийский дворик". И ставшим одним из главных "книжных амбассадоров" Италии XX века, достигнув мировой славы почти наравне с Гарри Поттером, только намного раньше.

Между Бари и Санкт-Петербургом. Писательские путешествия. М.: Центр книги Рудомино, 2018

Вот уже третий раз благодаря инициативе Роспечати и щедрости московского филиала банка "Интеза" русские и итальянские писатели обмениваются групповыми визитами. В 2016 году местом таких визитов стали: для русских писателей - патриархальная южная область Апулия со своим центром Бари, неразрывно связанным с Николаем Мирликийским (Николой Угодником), для итальянских - имперский Петербург. По возвращении домой литераторы написали по эссе, каждый в своей манере: постмодернистской и реалистической, академической и поэтической. Это не травелоги в полном смысле слова, но живые непосредственные впечатления вроде бы обычных людей, но все-таки обращающихся со словом профессионально.

Детские книги на ярмарке

Юлия Аронова. "Моя мама - самолет". М.: Самокат, 2018

Все мамы удивительные, но каждая по-своему. Есть мама-учитель, мама-балерина, мама-врач и даже мама - водитель машины. Но главному герою этой удивительно нежной книжки особенно повезло, потому что у него мама - самолет. Она умеет летать быстрее всех самолетов в небе, разгонять тучи и дружить с солнцем. Эта добрая книжка сделана по мотивам одноименного мультфильма Юлии Ароновой, уже успевшего завоевать престижные награды на международных фестивалях.

Ульф Старк. "Маленький Старк". Перевод: Ольга Мяэотс, Ксения Коваленко. М.: Белая Ворона, 2018

Ульф Старк, пожалуй, один из самых известных в мире детских шведских писателей. Его книгами одинаково зачитываются и дети, и подростки, и взрослые. Но одно дело знакомиться с текстом и совсем другое - с самим автором. Кто вы, Ульф Старк? На этот вопрос он попытался ответить сам. "Маленький Старк" - смешная и одновременно грустная книга, построенная на реальных воспоминаниях писателя.

Егор Егоров, Юрий Нечипоренко. "Про живой дом". М.: Арт-Волхонка, 2018

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"

Из чего мы состоим? Что такое ДНК? На что похожа клетка изнутри? И как ей удается противостоять вирусам? Ответы на эти вопросы точно знают химики, физики и биологи, а теперь узнает и ваш ребенок, если прочитает эту книгу. Не пугайтесь сложных терминов и непонятных явлений, авторам этой книги удалось рассказать о сложном просто и увлекательно.

Герман Лукомников. "Хорошо, что я такой!". М.: Самокат, 2018

В этой книге прекрасно все: стихи известного поэта, участника и организатора поэтических слэмов Германа Лукомникова и иллюстрации Николая Филиппова, талантливого художника, для которого живопись стала языком общения с миром (потому что еще в детстве ему поставили диагноз - аутизм).

Эту книжку, конечно, не стоит давать самым маленьким читателям, да и сам поэт честно признается, что это "почти детские стихи". Но вот деткам постарше она будет очень интересна.

Сергей Дмитриев. "Мы живем в Древнем Китае". М.: Пешком в историю, 2018

Специалисту по истории Китая Сергею Дмитриеву удалось почти невозможное - уместить эту похожую на китайский шелк историю под одной обложкой. "История Китая похожа на пестрый китайский шелк - так много в ней переплелось самых разных событий" - такими словами он начинает свою книгу. И вот уже перед нашими глазами оживают древние боги, иероглифы начинают говорить, а древние царства вступают в смертельную битву. А когда вы устанете от сражений и борьбы за власть, можно углубиться в повседневную жизнь обычных людей: что они ели, во что одевались, как отмечали праздники и в какие игры играли.

Как и положено детской энциклопедии, текст сопровождают иллюстрации: репродукции произведений древнего искусства, реконструкции быта и повседневной жизни Китая и даже комиксы, специально придуманные художником Надеждой Давыдовой. Благодаря им история превращается в увлекательное приключение.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Наталья Соколова
Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото Ярмарка Non/fiction
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину