В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

Книжная ярмарка в московском Центральном доме художника на Крымском Валу открылась в двадцатый раз и продлится до воскресенья, 2 декабря, включительно.

Здесь можно приобрести книги на все случаи жизни - энциклопедии, биографии, полезные книги о здоровье. Ярмарка давно вышла за пределы своего названия. Здесь и фикшн есть место - cамым последним новинкам российских и зарубежных писателей, и детским книгам, и книгам для родителей.

На ярмарке в режиме нон-стоп пройдут встречи с писателями, учеными, путешественниками. Среди гостей этого года: Матвей Шпаро, Гузель Яхина, Денис Драгунский.

Кстати

Италия - почетный гость ярмарки в этом году. Представляем три книги с Итальянской улицы.

Аркадий Ипполитов. "Просто Рим. Образы Италии XXI века". M.: Азбука-Аттикус, 2018

Третья - вслед за Ломбардией и Венецией - часть травелогической поэмы в прозе утонченного петербургского искусствоведа, хранителя гравюрного кабинета Эрмитажа и по не случайному совпадению куратора огромной выставки русского искусства, которая только что открылась в Ватикане. Уместить все красоты и древности Вечного города в 350-страничную книгу практически невозможно, и автор делает особый упор на период барокко, интересующего его больше остального. Но избыточность этого стиля позволяет ему "заезжать" повсюду - в кинематограф (см. обложку) и даже в футбол. Еще бы, это же знаменитый итальянский "кальчо".

Уго Пратт. "Корто Мальтезе. Сибирь". Пер. с итал. М. Хачатурова. СПб.: Бумкнига, 2018

Специализированное петербургское издательство продолжает печать графического сериала о бедовом морячке со странным прозвищем, буквально означающим "Мальтийский дворик". И ставшим одним из главных "книжных амбассадоров" Италии XX века, достигнув мировой славы почти наравне с Гарри Поттером, только намного раньше.

Между Бари и Санкт-Петербургом. Писательские путешествия. М.: Центр книги Рудомино, 2018

Вот уже третий раз благодаря инициативе Роспечати и щедрости московского филиала банка "Интеза" русские и итальянские писатели обмениваются групповыми визитами. В 2016 году местом таких визитов стали: для русских писателей - патриархальная южная область Апулия со своим центром Бари, неразрывно связанным с Николаем Мирликийским (Николой Угодником), для итальянских - имперский Петербург. По возвращении домой литераторы написали по эссе, каждый в своей манере: постмодернистской и реалистической, академической и поэтической. Это не травелоги в полном смысле слова, но живые непосредственные впечатления вроде бы обычных людей, но все-таки обращающихся со словом профессионально.

Детские книги на ярмарке

Юлия Аронова. "Моя мама - самолет". М.: Самокат, 2018

Все мамы удивительные, но каждая по-своему. Есть мама-учитель, мама-балерина, мама-врач и даже мама - водитель машины. Но главному герою этой удивительно нежной книжки особенно повезло, потому что у него мама - самолет. Она умеет летать быстрее всех самолетов в небе, разгонять тучи и дружить с солнцем. Эта добрая книжка сделана по мотивам одноименного мультфильма Юлии Ароновой, уже успевшего завоевать престижные награды на международных фестивалях.

Ульф Старк. "Маленький Старк". Перевод: Ольга Мяэотс, Ксения Коваленко. М.: Белая Ворона, 2018

Ульф Старк, пожалуй, один из самых известных в мире детских шведских писателей. Его книгами одинаково зачитываются и дети, и подростки, и взрослые. Но одно дело знакомиться с текстом и совсем другое - с самим автором. Кто вы, Ульф Старк? На этот вопрос он попытался ответить сам. "Маленький Старк" - смешная и одновременно грустная книга, построенная на реальных воспоминаниях писателя.

Егор Егоров, Юрий Нечипоренко. "Про живой дом". М.: Арт-Волхонка, 2018

Из чего мы состоим? Что такое ДНК? На что похожа клетка изнутри? И как ей удается противостоять вирусам? Ответы на эти вопросы точно знают химики, физики и биологи, а теперь узнает и ваш ребенок, если прочитает эту книгу. Не пугайтесь сложных терминов и непонятных явлений, авторам этой книги удалось рассказать о сложном просто и увлекательно.

Герман Лукомников. "Хорошо, что я такой!". М.: Самокат, 2018

В этой книге прекрасно все: стихи известного поэта, участника и организатора поэтических слэмов Германа Лукомникова и иллюстрации Николая Филиппова, талантливого художника, для которого живопись стала языком общения с миром (потому что еще в детстве ему поставили диагноз - аутизм).

Эту книжку, конечно, не стоит давать самым маленьким читателям, да и сам поэт честно признается, что это "почти детские стихи". Но вот деткам постарше она будет очень интересна.

Сергей Дмитриев. "Мы живем в Древнем Китае". М.: Пешком в историю, 2018

Специалисту по истории Китая Сергею Дмитриеву удалось почти невозможное - уместить эту похожую на китайский шелк историю под одной обложкой. "История Китая похожа на пестрый китайский шелк - так много в ней переплелось самых разных событий" - такими словами он начинает свою книгу. И вот уже перед нашими глазами оживают древние боги, иероглифы начинают говорить, а древние царства вступают в смертельную битву. А когда вы устанете от сражений и борьбы за власть, можно углубиться в повседневную жизнь обычных людей: что они ели, во что одевались, как отмечали праздники и в какие игры играли.

Как и положено детской энциклопедии, текст сопровождают иллюстрации: репродукции произведений древнего искусства, реконструкции быта и повседневной жизни Китая и даже комиксы, специально придуманные художником Надеждой Давыдовой. Благодаря им история превращается в увлекательное приключение.