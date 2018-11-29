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29.11.2018 22:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сам все перевезу

В Москве заработает грузовой каршеринг
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7733 (270)
Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" запускает в Москве новую услугу - уже в декабре можно будет взять в аренду не только легковой, но и грузовой автомобиль. Автопарк пополнится полусотней легких коммерческих фургонов французского производства. В какую сумму обойдется москвичам прокат грузовиков, что думают эксперты о новом предложении, разбирался обозреватель "РГ".

Уже известно, что в аренду предложат вместительные фургоны Citroen Jumpy грузоподъемностью более тонны. На такой машине можно будет самостоятельно довезти от торгового центра до дома габаритную мебель или крупную бытовую технику. Называть эту машину полноценным грузовиком будет неправильно. Ее длина - 4,8 м, ширина - 1,9 м. Для сравнения: примерно такие же габариты у универсала марки "фольксваген-пассат", который считается обычным городским автомобилем. Так что проблем с парковкой не будет. А главное, управлять этой машиной может любой автомобилист, имеющий категорию прав B. Компания закупит 50 таких фургонов.

Фото: depositphotos
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В "Яндексе" уверены, что услуга должна заинтересовать и предпринимателей. "Грузовой каршеринг - перспективное направление, которое поможет решить не только личные задачи человека, но и задачи малого бизнеса. Например, на наших фургонах можно возить продукты для небольшой кофейни или цветы для своего магазина. Не нужно нанимать грузовик и заключать дополнительный договор", - говорит руководитель "Яндекс.Драйва" Антон Рязанов. В пресс-службе компании "РГ" считают, что главное преимущество нового сервиса - дешевизна и возможность управлять собственным временем: не нужно платить водителю и зависеть от перевозчика. Кроме того, арендуя эту машину, не надо вносить залог и оформлять какие-либо документы, а страховка уже включена в тарифы.

Предлагаются три пакетных тарифа и поминутная аренда. За 1050-1150 рублей машину можно арендовать на 2 часа. Проехав 30 км, за каждый километр перепробега придется заплатить 24 рубля. Стоимость меняется в зависимости от времени суток, загруженности дорог и других параметров - отсюда и разброс цен. По второму тарифу можно ездить 5 часов на расстояние 50 километров. Стоить это будет от 2100 до 2300 рублей. Самый "долгий" тариф - аренда на 12 часов. За 3150-3450 рублей можно проехать 120 км. Поминутный же тариф предлагает фургоны за 24 рубля в минуту. Стоимость ожидания составит 7 рублей в минуту. На самом деле, представить, что кто-то захочет арендовать грузовой транспорт менее чем на час, сложно - ведь нужно загрузить машину, доехать до места, а потом еще и вытащить поклажу. Получается, что за час набегает уже 1440 рублей - а это дороже, чем "пакет" на 2 часа. Представитель "Яндекс.Драйва" при этом объяснил "РГ", что компания как раз таки и делает ставку на комплексные тарифы, поэтому они более выгодные.

"Краткосрочная аренда легкого коммерческого транспорта - очень перспективное направление, - рассказал "РГ" аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. - Пока на рынке мало таких предложений. Успех сервиса будет зависеть и от стратегии "Яндекса" - будет ли компания развивать этот рынок самостоятельно или же впоследствии выступит в роли агрегатора и начнет сотрудничать с другими автопарками".

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