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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве произошел пожар на территории храма

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы произошел пожар на территории храма. Это уже третий подобный случай за последнее время.

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Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, возгорание произошло на Одинцовской улице, 24. По этому адресу расположен храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково и старые строения. Пожарные отмечают, что горит как раз одно из них. Постройку вот-вот должны были снести, так что людей там не было. Пожарные уже сбили открытый огонь.

Отметим, что ранее "РГ" писала о пожарах на территории храмов в Косино-Ухтомском и Тушине. В обоих случаях причиной ЧП был поджог.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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