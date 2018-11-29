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29.11.2018 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни

Текст: Сергей Бабкин

Высокопоставленный сотрудник таможни задержан в Москве при получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, по подозрению в коррупции задержан заместитель начальника подмосковного подразделения ФТС.

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Вчера его взяли с поличным в одном из столичных кафе около 22:00. Посетитель заведения передал ему 11 миллионов рублей.

По версии следствия, эти деньги он получил в качестве взятки. В обмен таможенник, как считают в СК, обещал "замять" проверку коммерческой организации.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере". Вскоре фигуранту изберут меру пресечения.

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