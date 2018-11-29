В Подмосковье полицейский попытался убить прокурора

В подмосковной Электростали полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, это произошло вчера, 28 ноября, в здании городской прокуратуры. Сотрудник местного УМВД набросился на прокурора и попытался его убить, но потерпевшего спасли коллеги. Агрессора быстро задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 295 УК РФ. На допросе полицейский не стал рассказывать о мотивах своего поступка. Их детально установят в ходе расследования.

По неофициальным данным, причины инцидента связаны с работой полицейского следователя и прокурора. Сотрудник надзорного органа не согласился передать в суд дело, которое вели в отделе полиции.