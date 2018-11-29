В Рязани предъявлено обвинение юному боксеру за удар, от которого его товарищ по секции впал в кому. Оба - студенты, теперь одному предстоит длительная реабилитация, второму - грозит серьезный срок.

ЧП произошло 24 октября около 22 часов. Но уголовное дело по факту получения подростком тяжелых травм появилось лишь спустя месяц. Этот случай получил широкий общественный резонанс. Сейчас следователи проверяют информацию из соцсетей: было ли это жесткое избиение или честный боксерский поединок.

В тот поздний вечер к 16-летнему первокурснику Рязанского педагогического колледжа Алексею Дудкину, проживающему в студенческом общежитии на улице Пугачева, была вызвана "скорая". Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, пациент был в тяжелом состоянии.

- Врачебная бригада прибыла на вызов с поводом "молодому человеку стало плохо" через девять минут, - заверили в минздраве региона. - Медики, оценив тяжесть состояния подростка, вызвали реанимацию для срочной госпитализации в стационар. До прибытия реанимобиля врачебная бригада оставалась на месте.

Алексей с мамой Еленой Дудкиной. Фото: Из личного архива Елены Дудкиной

По дороге в областную детскую клиническую больницу Алексей впал в кому. В больнице его прооперировали специалисты ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой, уточнили в минздраве. Операция прошла успешно, врачи спасли парню жизнь. Потом подросток долгое время находился в состоянии медикаментозной комы. Лишь на прошлой неделе он пришел в себя. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он находится в сознании: "В настоящее время опасность для его жизни купирована, состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается в полном объеме, на данный момент мальчик не транспортабелен", - уточнили в ведомстве.

А спустя три недели после того, как парень попал в больницу, в соцсетях появилась информация, что его, пытавшегося заступиться за девушку, в общежитии жестоко избили и оставили "умирать", что первая "скорая" отказывалась его госпитализировать и что полиция ничего не предпринимает для розыска преступников. Впрочем, волна возмущения в Сети свою роль сыграла.

- На первоначальном этапе проверки, проводившейся сотрудниками органов внутренних дел, не были получены данные, указывающие на совершение преступления, подследственного Следственному комитету, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя регионального главка СКР, полковник юстиции Анжелика Евдокимова. - Никто из опрошенных полицией лиц не указывал на криминальный характер травмы. В связи с распространенной в социальных сетях информацией о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего в результате противоправных действий неустановленных лиц, 12 ноября 2018 года следственным управлением по Рязанской области инициирована передача материалов проверки из органов полиции в следственные органы СК России. Следователями незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий.

Общежитие на улице Пугачева, где произошел злополучный "поединок". Фото: НТВ

Сразу же по инициативе следствия лечение студента было взято на контроль региональным минздравом. И вскоре Железнодорожным следственным отделом СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 1 статьи 111 УК РФ). По словам Анжелики Евдокимовой, расследуя это дело, следователи допросили более 90 свидетелей. Основная версия: травмы получены в результате спарринга, который юные боксеры провели в одной из комнат общежития, продолжив тренировку без тренера. В общежитии также рассказывают, что парень с товарищами пришел после тренировки - он занимается боксом, - и они устроили поединок. Свидетели этого утверждают, что "все было по-честному" и что оба спортсмена были в перчатках, что, впрочем, подтверждается и характером полученных парнем травм.

В педагогическом колледже, где учится Алексей, пояснять что-либо о случившемся отказываются, ссылаясь на то, что не имеют отношения к тому, что происходит в общежитии. Как пояснили, у них нет своего общежития, и ребята сами находят себе жилье. В частности, в общежитии политехнического колледжа на улице Пугачева. О самом Алексее отзываются очень хорошо: поступил практически без экзаменов - в аттестате только "хорошо" и "отлично".

- Конечно, за полтора месяца, что он у нас учится, много о человеке не узнаешь. Но сейчас можем сказать только хорошее - не хулиган уж точно, - рассказали "РГ" в колледже.

Алексей Дудкин приехал в Рязань из села Ольхи. После окончания школы поступил в Рязанский педагогический колледж на факультет физвоспитания. Дома занимался борьбой кудо, мечтал тренировать ребят, приехав в Рязань, начал заниматься боксом. Почему ребята решили устроить спарринг в комнате общежития, толком никто так и не объяснил. Говорят только, что никто никого не "убивал долго и жестоко", что медиков они сами вызвали - не валялся Алексей один в ожидании помощи.

Впрочем, как обещают в СУ СК, в ходе расследования уголовного дела будут проверены все возможные версии травмирования юноши. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по его результатам.

Обвиняемый в причинении травм - студент третьего курса, уже несколько лет занимающийся боксом. По версии следствия, именно с ним произошел этот неофициальный спарринг. Сейчас многое зависит от результатов экспертизы, которая покажет, что же именно стало причиной тяжелого поражения мозга. Останется ли в квалификации его действий умышленное причинение травм или это расценят как неосторожность. Ведь судьба этого парня тоже на волоске - наказание по вменяемой статье до восьми лет лишения свободы.

В любом случае Алексею потребуется длительная реабилитация. Его мама каждый день ездит к нему в больницу и надеется на лучшее. Но беда не приходит одна: 16 ноября она похоронила гражданского мужа - у него не выдержало сердце.

Между тем глава региона взял под личный контроль эту непростую ситуацию и пообещал материальную помощь на первичную послеоперационную реабилитацию, а минздраву поручил оказать Алексею "максимум внимания".

Комментарий

Елена Дудкина, мама Алексея:

- Я сомневаюсь, что следователи обвиняют того, кто виноват. Не верю, что это был один человек. Я слышала, что была драка. Один бы с моим мальчиком не справился. Они взяли самую легкую версию. Не верю и властям. Мне еще две недели назад обещали, что сына отправят в Москву на лечение, что будут видеоконсультации с ведущими специалистами в этой области. Ничего этого нет, хотя сказали, что он уже транспортабелен.