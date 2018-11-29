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29.11.2018 15:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Туле запустят такси для туристов

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Туле в рамках проекта "Тула - новогодняя столица России" заработает экскурсионное такси. Для этого таксисты проходят экспресс-обучение основам проведения экскурсий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: depositphotos.com
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Первыми участниками программы стали двадцать водителей такси. Им предстоит пройти разработанный специально для таксистов курс, в который входят лекции о туристической привлекательности региона и этика общения с туристами. Будет и практическое занятие - они проедут по городу с гидом на автобусе. Итогом обучения станет тестирование на усвоение полученных материалов и навыков. Вести курс будет доцент кафедры "Туризм и гостеприимство" Тульского госуниверситета Всеволод Харитонов.

После обучения таксисты смогут провести полноценную экскурсию по историческому центру города. В частности, рассказать об истории Тульского кремля, музея самоваров, исторических усадьбах в центре Тулы. Кроме того, туристы прямо в такси узнают об основных мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта "Тула - новогодняя столица России".

Идея экскурсионного такси принадлежит областному комитету по развитию туризма и ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси. Цены в таком экскурсионном такси будут такими же, как и в обычном, обещают перевозчики. Заказать такое такси можно по телефону: (4872) 71-71-71.

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