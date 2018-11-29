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29.11.2018 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об избиении 13-летнего воспитанника кадетского корпуса его одноклассником.

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Расправа произошла в спальном помещении. Подросток избивал одноклассника руками и ногами, тот не сопротивлялся, еще двое ребят снимали происходящее на телефон - их подначивающие бойца голоса слышны за кадром. Видео появилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.

- По предварительным данным, инцидент произошел в октябре 2018 года. Установлено также, что фигурирующий в ролике воспитанник корпуса в мае избил еще одного мальчика. Администрация заведения скрыла этот факт, не сообщила в полицию и не приняла мер к предотвращению противоправных действий, что привело к их повторению, - рассказала представитель СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи намерены дать правовую оценку бездействию профильных служб, к компетенции которых относятся вопросы профилактики девиантного поведения подростков.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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