В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об избиении 13-летнего воспитанника кадетского корпуса его одноклассником.

Расправа произошла в спальном помещении. Подросток избивал одноклассника руками и ногами, тот не сопротивлялся, еще двое ребят снимали происходящее на телефон - их подначивающие бойца голоса слышны за кадром. Видео появилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.

- По предварительным данным, инцидент произошел в октябре 2018 года. Установлено также, что фигурирующий в ролике воспитанник корпуса в мае избил еще одного мальчика. Администрация заведения скрыла этот факт, не сообщила в полицию и не приняла мер к предотвращению противоправных действий, что привело к их повторению, - рассказала представитель СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи намерены дать правовую оценку бездействию профильных служб, к компетенции которых относятся вопросы профилактики девиантного поведения подростков.