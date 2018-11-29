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29.11.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завершено расследование дела о побеге из Мособлсуда членов "банды ГТА"

Текст: Иван Петров
Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении членов так называемой "банды ГТА", которые 1 августа 2017 года попытались сбежать из здания Московского областного суда. Кроме побега подследственным вменили посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов (конвоиров) и хищение их огнестрельного оружия. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Расследование этого резонансного дела вело главное следственное управление СК РФ.

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По данным следствия, пятеро подсудимых, а именно Фазритдин Хасанов, Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов вступили в сговор о совершении побега из-под стражи. 1 августа 2017 года на одном из заседаний Мособлсуда подсудимые в лифте напали на конвоировавших их полицейских. Похитив табельное оружие конвоиров, обвиняемые попытались выбежать на улицу, но встретили сопротивление со стороны других сотрудников правоохранительных органов, находившихся в тот момент в здании суда.

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"Подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, в ходе перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения. Додохонов был доставлен в больницу, где получил необходимую медицинскую помощь", - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кстати, именно выживший Додохонов первым вышел из лифта и стал стрелять в сотрудников Росгвардии. Сейчас он уже осужден за нападения на водителей на трассах.

При отражении нападения бандитов тяжелое ранение получил боец Росгвардии. Здоровью двух полицейских был причинен вред средней тяжести. Отмечается, что следователи тщательно изучили все обстоятельства нападения и установили причины и условия, способствовавшие его совершению.

Фото: depositphotos.com
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По новому делу - о побеге - Додохонову предъявлено обвинение по трем статьям "побег из-под стражи", "хищение оружия", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру, после чего будет переправлено в суд.

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