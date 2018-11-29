Администрация Приморья и ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

ВЭБ уже инвестировал 12 миллиардов рублей в развитие региона. Кроме того, при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока на территории края реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью 41,7 миллиарда рублей, из которых одобренные инвестиции фонда составляют 8,5 миллиарда рублей.

- Безусловно для нас очень важно иметь такого надежного партнера, обладающего и опытом работы, и знанием ситуации в регионе. Это принесет пользу и откроет определенные новые горизонты, - заявил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Как отметил глава региона, после заключения соглашения в первую очередь продолжится работа, которую ВЭБ начал ранее. Одна из самых важных задач - создание комфортной городской среды. Улучшение внешнего облика города, строительство очистных сооружений, кольцевой автодороги.

- Мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов. Во взаимодействии с администрацией края и мэрами городов будем заниматься старыми, аварийными домами, строительством нового жилья, - рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В планах также реализация проектов в таких отраслях, как: химия и нефтегазохимия, судостроение, промышленность, портовая и транспортная инфраструктура.

- И для нас очень важно в ближайшие годы проявить свой экспортный потенциал. Здесь - начиная с сельского хозяйства и заканчивая услугами - все имеет огромные возможности по продаже на рынке стран АТР, - подчеркнул Игорь Шувалов.