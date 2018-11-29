Стоит Наталье Евтушенко появиться в средней школе Курильска, ее тут же окружают дети. "Наталья Ильинична, а когда мы с вами в следующий раз на экскурсию идем?". Вместе с ребятами директор районной библиотеки обошла большую часть острова Итуруп.

Курильское детство

Наташа родилась в маленьком поселке, который на Итурупе называли "кулацким" - из-за того, что на подворьях было много живности.

Ее отец работал лесником, мама - прачкой на погранзаставе, детей в семье было шестеро. Жили небогато, но сытно и счастливо.

- Папка, бывало, меня разбудит среди ночи: "Дочка, пойдем сетки ставить...". Я шла с ним на речку. Возвращалась домой и сразу с ног валилась. А просыпалась уже от вкусного запаха рыбных котлет, - вспоминает Наталья Евтушенко.

В школу местные ребята ходили в село Рейдово, до которого было несколько километров, и очень радовались, когда курильские метели заметали ее по самую крышу - это означало, что занятий не будет.

Было у девочки Наташи две привязанности: лошади и книги. Все свободное время она посвящала им.

- Любую лошадь могла зауздать. Я этих животных любила, они меня слушались. А библиотекарь дядя Ваня давал мне книги про любовь и взрослые переживания, это было так интересно, - улыбается Наталья Ильинична.

Свое курильское детство она называет счастливым.

Любовь нечаянная

Окончив школу, девушка взяла направление в Южно-Сахалинский пединститут. Прошлась по пустынным гулким коридорам вуза и... испугалась.

Поступила в торговое училище. Получив диплом, уехала в Холмск, вышла замуж. За прилавком проработала недолго. Шуструю, спортивную девушку заметили и пригласили работать инструктором по физической культуре.

- Как-то с мужем приехали осенью в гости к моим родителям. Он так влюбился в остров, в рыбалку нашу, с которой сахалинская и сравниться не может, что предложил переехать на Итуруп, - вспоминает Наталья Ильинична.

В селе Рейдово за год они своими руками построили дом. Много лет Наталья Евтушенко проработала главой сельской администрации.

- Приходилось улаживать семейные скандалы, оказывать помощь больному до приезда "скорой". Ругать, жалеть, наказывать и заступаться. В любое время дня и ночи телефонный звонок мог поменять все мои планы, - вспоминает она.

В 2002 году повезла старшую дочь во Владивосток - сдавать вступительные экзамены в Дальневосточный технический университет, и в итоге сама стала студенткой-заочницей этого вуза.

- Пять лет училась добросовестно, в 47 получила диплом о высшем образовании, - говорит Наталья Евтушенко.

Однажды она спешила на юбилей к подруге детства. В тесном кафе кемеровского аэропорта ждала посадку на свой рейс. За столиком сидел высокий, статный мужчина и читал журнал. Они поговорили с полчаса. Когда объявили рейс, он попросил у нее номер телефона.

Дней через десять они встретились в зале ожидания владивостокского аэропорта…

- Когда вернулась домой, поняла, что влюбилась как девчонка, - смущенно признается Наталья Евтушенко.

Она честно рассказала мужу обо всем. Когда тебе за сорок, и дети уже взрослые - поздняя внезапная любовь накрывает оглушающей волной.

Любовь к родному острову Наталья Евтушенко передает школьникам Итурупа

Вслед за своим любимым Наталья уехала в Москву и несколько лет прожила в столице. Работала в общественной приемной одной из политических партий.

- Больше половины обращавшихся к нам стремились побыстрее выжить родственников из квартиры или дачи. За квадратный метр воевали десятилетиями. Для меня это немыслимо. Мы вместе дом построили, но я ушла из него с одной сумкой. Мне бы и в голову не пришло начинать с бывшим мужем утомительную дележку, - восклицает Наталья Ильинична.

Ее удивляло, что подруга-москвичка не имела дома стиральной машины и десятилетиями не выезжала дальше Подмосковья.

- Я, женщина с Итурупа, побывала во Франции, Болгарии, Корее. Объехала весь юг России. В Японии была много раз, - замечает Наталья Евтушенко.

Семь лет жизни на материке закончились тем, что курильчанка поняла: мужчину, который рядом с ней, она разлюбила:

- Слишком много обид накопилось.

Жизнь с чистого листа

Не раздумывая, собрала вещи и вернулась на родной Итуруп. Говорит, что стыдиться ей было нечего. Бывают в жизни зигзаги. Дети, пусть не сразу, поняли ее.

Наталья начала с чистого листа. Отремонтировала один из пустующих домов, пристроила к нему большую теплую кухню с "французским" окном.

- Утром проснусь - сразу вижу вулкан Богдан Хмельницкий. Выйду во двор, ведро холодной воды на себя вылью - и вот оно, ощущение полной гармонии, - хохочет Наталья Евтушенко.

Женское счастье в третий раз постучалось к ней в дом. Его зовут Александр Иванович.

- Добрый, заботливый человек, нам хорошо вместе, - замечает курильчанка.

Когда четыре года назад ей предложили возглавить районную библиотеку, Евтушенко долго размышляла, прежде чем согласиться.

Сегодня "изба-читальня" в Курильске - популярный культурный центр, двери которого открываются не по расписанию.

- Мы же раньше посетителей приходим - зачем людей на улице держать? На Итурупе так не принято,- говорит директор.

Семнадцать "детей войны" живут на острове. Несколько месяцев Наталья Евтушенко вела с ними беседы. После каждого разговора за жизнь плохо спала.

- У людей того поколения была трудная жизнь. Нам у них нужно учиться, - замечает она.

1 сентября Наталью Ильиничну пригласили в рейдовскую школу провести урок истории родного острова. Она рассказывала о семнадцати судьбах земляков, которые детьми пережили войну.

Теперь два поколения собираются в библиотеке, им есть о чем поговорить… Недавно вместе смотрели документальный фильм о Курильской десантной операции, благодаря которой острова были освобождены от врага.

Дел у директора много: 36 тысяч книг в четырех библиотеках острова, кружковая работа, заседания общественных клубов. Один из них называется "Я современная женщина". Ведет его, конечно, сама Наталья Евтушенко.

Свою жизнь она оценивает просто:

- Я счастливая! Знаю, что такое любовь, добро и разочарование. Из моего окна видны вулкан и океан. И эта красота так и не стала для меня чем-то обыденным!

Справка

На Итурупе по государственной программе "Социально экономическое развитие Курильских островов" был построен Дворец культуры и спорта, который стал любимым местом отдыха островитян. Его плавательный бассейн с тремя 25-метровыми дорожками - первый на Курилах. Во дворце несколько спортивных залов и концертный на 200 мест.

Районная библиотека занимает здесь 346 квадратных метров.

- Раньше мы ютились в здании старой школы, построенной еще японцами. Сегодня наша библиотека одна из самых технически оснащенных во всей Сахалинской области, - говорят ее работники.

Прямая речь

Валентина Малышева, директор Сахалинской областной научной библиотеки:

- Наталья Ильинична Евтушенко - человек неравнодушный, увлеченный, обаятельный и искренний. Она не имеет специального библиотечного образования, но никогда не постесняется попросить совета, узнать, уточнить. Курильская районная библиотека под ее руководством стала культурным центром острова. Выросло количество читателей. Островитяне приходят туда, зная, что их ждут увлеченные и неравнодушные люди.