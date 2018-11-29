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29.11.2018 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемому в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске грозит 19 лет тюрьмы

Текст: Дина Непомнящая

В ходе прений в Хабаровском краевом суде государственный обвинитель потребовал назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы Анару Аллахверанову, обвиняемому в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи погибшего Евгений Шевцов.

Суд приступил к слушаниям по делу о стрельбе в подмосковной школе

Прения по уголовному делу начались сегодня и продолжатся 4 и 6 декабря.

"На заседании была заслушана сторона обвинения. Сторона защиты будет представлять свою позицию во вторник и четверг", - пояснил Шевцов.

Известно, что интересы подозреваемого в суде представляют четыре адвоката.

Напомним, пауэрлифтер Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов почти месяц скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Фигурантами уголовных дел также стали не предотвратившие драку сотрудники Росгвардии и сержант полиции, отдыхавший в компании Аллахверанова. Последний был уволен со службы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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