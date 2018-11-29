В ноябре авиакомпания "Аврора" заявила о прекращении рейсов из Ногликов (Сахалин) до Хабаровска. Теперь поселок нефтяников практически отрезан от большой земли. Ранее перестали летать самолеты в дальневосточную столицу и из сахалинского Шахтерска. В похожей ситуации может оказаться еще один населенный пункт островной области - Оха.

ВПП в Чегдомыне принимает самолеты редко. Летом она раскисает, а зимой посадка зачастую невозможна из-за туманов или морозной дымки: радиопривода в аэропорту нет. Фото: КГУП Хабаровские авиалинии

По словам перевозчика, выйти из программы субсидирования полетов по направлению Ноглики - Хабаровск и Шахтерск - Хабаровск решено из-за убыточности рейсов. За пять лет выросла стоимость авиакеросина и аэропортовых сборов, а сумма субсидий осталась на прежнем уровне.

Судя по всему, невыгодными оказываются субсидированные перелеты и по другим направлениям. Согласно данным на сайте Росавиации, в 2018 году за "Авророй" числится семь льготных внутри- и межрегиональных маршрутов по Дальнему Востоку, тогда как в прошлом их было десять. Другой крупный дальневосточный региональный перевозчик "Якутия" в этом году летает по девяти субсидируемым направлениям вместо прошлогодних 17.

- "Аврора" практически являлась инициатором постановления правительства РФ №1242, и совместно с Министерством транспорта РФ участвовала в его разработке, - объяснял на заседании сахалинской облдумы коммерческий директор компании Валерий Спиченко. - И мы, понимая особенности этих перевозок, вложили в проект постановления все, что было необходимо. Но, к нашему сожалению, на выходе оно существенно изменилось. С одной стороны, уменьшались тарифы для пассажиров, с другой - никаким образом не регулировалась та выпадающая часть, которая не компенсируется этими тарифами.

По словам Спиченко, компания (получившая за пять лет существования 4,5 миллиарда руб­лей из бюджета Сахалинской области в виде дополнительных взносов в уставный капитал) понесла убытки в 280 миллионов рублей. А потому заключать соглашение о субсидированных перевозках на другом маршруте Оха - Хабаровск до увеличения размера субсидий не собирается.

Сейчас охинцы вынуждены летать по коммерческим тарифам, а это - 20 тысяч рублей в одну сторону. Чтобы не лишиться и этого маршрута, депутаты обратились к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой помочь изменить порядок субсидирования полетов.

Стоимость услуги "взлет - посадка" за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна в ДФО в 13 раз выше, чем в аэропортах европейской части России

"Значения коэффициентов, учитывающих отдаленность и труднодоступность территории, не пересматривались и не повышались с декабря 2013 года, поэтому субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, рассчитанная с учетом этого коэффициента, не покрывает постоянно растущие затраты авиаперевозчиков на обслуживание в аэропортах, расположенных на территории ДФО, и на авиакеросин", - отмечается в письме.

К примеру, стоимость услуги "взлет - посадка" за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна на Дальнем Востоке в 13 раз выше, чем в аэропортах европейской части России.

- Обслуживание воздушных судов в аэропортах Крайнего Севера значительно дороже из-за отдаленности и необходимости завозить керосин. Содержание инфраструктуры в силу погодных условий накладней: аэропорт вынужден чаще пользоваться снегоуборочными машинами или проводить противообледенительную обработку судов. Добавьте сюда абсолютно ненужные на севере аэропортовые сборы. Зачем, скажите, аэропорту в якутской тундре, куда самолеты прилетают два раза в неделю и где все друг друга знают, собственная пожарная машина с экипажем, метеослужбы, служба безопасности, рамочные миноискатели и прочее? Их содержание очень дорого, - говорит председатель Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.

Развитию региональных перевозок мешает и плохое состояние аэродромов, инфраструктура которых пришла в упадок после распада СССР. К примеру, анонсированные в прошлом году долгожданные полеты из Хабаровска в Чегдомын совершались всего несколько раз из-за неукрепленной взлетно-посадочной полосы. После обильных осадков ВПП моногорода превращается в кашу, и самолет не может приземлиться.

Эта проблема актуальна и для Чукотки, где большую часть года попасть из одного населенного пункта в другой можно только по воздуху. Здесь приняли решение субсидировать обустройство взлетно-посадочных площадок, которые остались со времен Советского Союза. В ближайшие два года окружной бюджет выделит на эти цели 30,9 миллиона рублей. В результате вместо вертолетов Ми-8 на маршруты выпустят более экономичные самолеты DHC-6.

- Рейс из Анадыря в Чуванское на DHC-6 дешевле на 577 тысяч рублей, чем на Ми-8, а мы таких рейсов в год выполняем 26. На Шмидта - более 500 тысяч экономии, - отметил генеральный директор ГП ЧАО "ЧукотАВИА" Томаш Трояновский.

Комментарий

Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края:

- Развитие региональной авиации - дополнительный вклад в экономику региона, а для граждан - дополнительная возможность не только дешевле, но и быстрее добраться до необходимых пунктов назначения. Ряд предложений по решению сложившейся ситуации с авиаперевозками на Дальнем Востоке учтен в подготовленных мной итоговых рекомендациях правительству РФ. Одно из них - проработать создание маршрутной сети местных воздушных перевозок, заменив устаревшие воздушные суда Ан-24 и Ан-26 на современные, например, Ил -112 и ТВС- 2ДТС. Предложено также определить возможные источники финансирования капитального ремонта аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также выделения соответствующих ассигнований.

Кстати

На презентации "Авроры" в 2013 году представители компании поделились планами развития на ближайшие пять лет. Ожидалось, что к началу 2018-го самолеты будут летать более чем в ста направлениях, перевезут 2,4 миллиона человек на 40 воздушных суднах. В действительности цифры оказались далеки от ожидаемых. Рейсы совершают 24 самолета по 42 направлениям, а перевезти удалось на 700 тысяч пассажиров меньше запланированного. Более того, с 2013 по 2017 год объем перевозок внутри ДФО вырос на 14,5 процента, в том время как авиаперевозки по России в целом - на 59,5 процента.