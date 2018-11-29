Министерство по развитию Дальнего Востока напомнило: уже через полгода тем, кто первым решился взять участки в ДФО в безвозмездное пользование у государства, надо будет отчитаться о своей деятельности на этой земле.

Подать декларацию необходимо в течение трех месяцев после истечения трех лет с момента оформления договора на пользование "дальневосточным гектаром". Если этого не сделать, можно ждать проверяющих.

Консультант министра Хабаровского края - уполномоченного по вопросам "Дальневосточного гектара" Андрей Примак замечает, что заранее волноваться не стоит. Тем, кто отчитается вовремя, проверка не грозит - оснований не будет. Другой вопрос, если пугает сама необходимость заполнять документы.

- Форма декларации утверждена и размещена на сайте. Можно ее взять, ознакомиться, посмотреть, что нужно сделать, попытаться заполнить, - рекомендует Примак. - Проверьте все ли документы у вас в порядке. Например, чтобы построить капитальный объект, нужно получить разрешение на строительство. Но на самом деле власти, по крайней мере, хабаровские, с гектарщиками в постоянном контакте. Поэтому можно сказать, у кого с отчетом проблем не будет.

Так у Любови Терпуговой из поселка Эльбан в Амурском районе результат, как говорится, налицо. Во дворе многоквартирного дома - маленькая детская площадка для малышей со всей округи. Деревянный теремок, горка, песочница... Что еще надо ребятам для счастья?

- Как раз собирались вместе с соседями облагородить пустырь, а тут вышел закон, - вспоминает Любовь Александровна. - Решили попробовать. Все-таки аренду платить не надо, через пять лет можно и в собственность оформить. Все получилось быстро. Подала заявку через сайт, мне позвонили, пригласили, вручили договор. И дело пошло.

Планы у Терпуговой большие - хочется добавить современные спортивные объекты, облагородить пруд, который находится рядом, сделать мостик через него... О том, как будет составлять отчет о работе, еще не думала. Считает, что беспокоиться не о чем.

- У нас в администрации специалисты работают хорошие, они помогут, - уверена женщина.

Кстати, именно с Амурского района 1 июня 2016 года стартовал в Хабаровском крае пилотный этап проекта "Дальневосточный гектар". Он длился до начала октября, и за это время было заключено 92 договора.

380 человек уже отказались от полученных наделов. Эксперты советуют не спешить с такими решениями

Приближение отчетного периода для многих повод задуматься, а не отдать ли обратно землю, пока не поздно. Уже сейчас на Хабаровский край приходится почти половина отказов от "дальневосточных гектаров": 140 из 380 по всему округу. Зачастую это связано с тем, что самая большая волна ажиотажа пришлась на период с октября 2016 года по май 2017-го. В тот момент земля была укрыта снегом, и большинство людей не могли осмотреть свои участки. Они просто обозначили территории на карте и впервые увидели их с наступлением лета. Тогда-то и стало понятно: каменистая местность не подходит для сельскохозяйственных работ, а посреди леса никому не нужен продуктовый магазин...

Гектарщиков пугает, что, если проверка все-таки нагрянет и выявит, что земля используется не по назначению, им может грозить административный штраф. А если окажется, что гражданин вовсе не осваивает выделенную ему землю, участок просто отберут. Вместе с правом вновь на него претендовать.

- Тот, кто сейчас откажется от участка, все равно не сможет второй раз получить гектар, потому что уже реализовал свое право, - объясняет Андрей Примак. - Но закон живой, в него уже несколько раз вносились поправки. И сейчас власти края направили в минвостокразвития предложение предусмотреть возможность однократного отказа именно для граждан, сделавших неосознанный выбор. Мы надеемся, что оно будет принято. А пока советуем людям не торопиться, постараться сделать с землей хоть что-то и подать декларацию.

Сделать что-нибудь за короткий срок, когда до этого не было сделано практически ничего, хоть и возможно, но очень сложно. Поэтому большинство тех, кто уже прошел все этапы освоения гектара, советуют новичкам заранее строить план своей работы.

Виктор Шкробов из поселка Солнечного в феврале 2017 года взял участок, чтобы построить там собственный дом. Целый год он занимался только расчисткой территории, потом обустраивал теплицу и баню на фундаменте. А дома пока нет, только временный теплый вагончик, в котором можно ночевать. Все потому, что Шкробов убежден: к делу надо подходить основательно!

- Мне понадобится еще годика два, чтобы идеально сделать все, что я там запланировал. Дом надо и построить, и в порядок привести, - рассуждает мужчина. - Территорию хочу облагородить, дорожки сделать, клумбы. Чтобы самостоятельно спланировать дизайн своего участка, нужно время. Поэтому, прежде чем брать гектар, надо оценить свои силы. Сможет ли человек все это претворить в жизнь. Плюс финансовый вопрос. Хватит тебе денег? Они уходят не только на строительство. Не на каждом участке, к примеру, плодородная земля. Значит, ее придется завозить. Машина - это 10-12 тысяч рублей... Но в принципе я всем, особенно молодежи, желаю быть ближе к земле. На ней легче прожить, она кормит.

На вопрос о том, легко ли будет отчитаться об использовании гектара, Виктор Шкробов отвечает с осторожностью. Его смущает, что в законах разобраться порой не просто, а документов готовить надо немало.

- Конечно, есть повод для волнения. Зарегистрируют дом или не зарегистрируют... Сейчас такое время, когда нет никакой гарантии, что будет завтра.

А у представителей власти на такие сомнения ответ только один. Готовьтесь заранее, опирайтесь на опыт предшественников и следите за изменениями.